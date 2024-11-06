Сотрудника Пермского филиала вуза осудят за торговлю поддельными удостоверениями

Posted 6 ноября, 15:35
Published 6 ноября, 15:35
Modified 6 ноября, 15:37
Updated 6 ноября, 15:37
В Перми суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Ранее Properm.ru писали, что речь идет о Владимире Мельниченко.
Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России завершили расследование. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). По версии следствия, в первой половине текущего года Мельниченко получил от шести учащихся взятки за изготовление документов об обучении по программам дополнительного образования. По факту взяткодатели не прошли обучение и итоговую аттестацию.
Как рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России, преступление выявили сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Следователи СК на транспорте собрали необходимые доказательства и направили материалы уголовного дела мировому судье судебного участка №4 Мотовилихинского судебного района Перми, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Также в адрес руководства Пермского филиала ВГУВТ внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой сотрудников. Транспортная прокуратура работает над тем, чтобы в судебном порядке признать выданные удостоверения недействительными.