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Posted 6 ноября, 15:35

Published 6 ноября, 15:35

Modified 6 ноября, 15:37

Updated 6 ноября, 15:37

Сотрудники Пермского филиала ВГУВТ предстанет перед судом за получение взяток

Сотрудника Пермского филиала вуза осудят за торговлю поддельными удостоверениями

6 ноября 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney.

Сотрудники Пермского филиала ВГУВТ предстанет перед судом за получение взяток

Сюжет
Возле кормушки
За полученные деньги мужчина выдавал поддельные удостоверения.

В Перми суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Ранее Properm.ru писали, что речь идет о Владимире Мельниченко.

Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России завершили расследование. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). По версии следствия, в первой половине текущего года Мельниченко получил от шести учащихся взятки за изготовление документов об обучении по программам дополнительного образования. По факту взяткодатели не прошли обучение и итоговую аттестацию.

Как рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России, преступление выявили сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Следователи СК на транспорте собрали необходимые доказательства и направили материалы уголовного дела мировому судье судебного участка №4 Мотовилихинского судебного района Перми, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Также в адрес руководства Пермского филиала ВГУВТ внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой сотрудников. Транспортная прокуратура работает над тем, чтобы в судебном порядке признать выданные удостоверения недействительными.

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#Происшествия#Возле кормушки#Пермь#Взятка
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