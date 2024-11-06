Сотрудника Пермского филиала вуза осудят за торговлю поддельными удостоверениями

Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России завершили расследование. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). По версии следствия, в первой половине текущего года Мельниченко получил от шести учащихся взятки за изготовление документов об обучении по программам дополнительного образования. По факту взяткодатели не прошли обучение и итоговую аттестацию.