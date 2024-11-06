Специалисты обсудили борьбу с ожирением в России и в мире

Сегодня необходимо обратить внимание на современные подходы к борьбе с ожирением. Одним из них является препарат «Велгия», который помогает снизить вес и восстановить метаболическое здоровье. Он разработан и произведен в России и является современным решением для тех, кто устал от бесконечных диет.