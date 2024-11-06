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Posted 6 ноября, 07:25

Published 6 ноября, 07:25

Modified 6 ноября, 07:25

Updated 6 ноября, 07:25

Специалисты обсудили борьбу с ожирением в России и в мире

Специалисты обсудили борьбу с ожирением в России и в мире

6 ноября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney.
В издательском доме «Аргументы и факты» 28 октября прошел круглый стол, который был посвящен борьбе с лишним весом. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты данной области. Своим личным опытом поделилась актриса, участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская.

Портал newsnn.ru сообщает, что, согласно статистике, каждый второй россиянин имеет избыточную массу тела, треть населения страдает от ожирения. Данная проблема может стать причиной многих серьезных заболеваний. Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава РФ, отмечает, что ожирение является реальной угрозой здоровью.

Лишь 2% людей могут удержать результат, достигнутый при похудении. Причинами являются стресс, неправильное питание и отсутствие эффективных решений.

Сегодня необходимо обратить внимание на современные подходы к борьбе с ожирением. Одним из них является препарат «Велгия», который помогает снизить вес и восстановить метаболическое здоровье. Он разработан и произведен в России и является современным решением для тех, кто устал от бесконечных диет.

Своевременная терапия с использованием «Велгии» помогает снизить вес и уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это значит, что заботиться о здоровье можно, не отказывая себе в удовольствиях.

Нужно признать, что лишний вес является проблемой, и обратиться к соответствующим специалистам.

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