Специалисты рассказали о результатах исследования уровня радиации в Пермском крае

Проверка уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится ежемесячно. Специалисты оценивают уровень радиации в семи точках контроля, которые находятся в семи точках контроля в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Губахинском, Чернушинском и Чусовском районах. Природных и техногенных радиационных аномалий в Прикамье по итогам октября не зарегистрировано.