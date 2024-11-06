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Posted 6 ноября, 06:59

Published 6 ноября, 06:59

Modified 6 ноября, 07:04

Updated 6 ноября, 07:04

Стал известен уровень радиации в Прикамье в октябре 2024 года

Специалисты рассказали о результатах исследования уровня радиации в Пермском крае

6 ноября 2024, 06:59
Фото: fusionbrain.ai.

Стал известен уровень радиации в Прикамье в октябре 2024 года

Сюжет
Экология
Мониторинг проводится ежемесячно в семи точках контроля.

В Роспотребнадзоре поделились итогами регулярного мониторинга уровня радиации в Пермском крае. В октябре текущего года радиационная обстановка в регионе оценивается как благоприятная — от 0,10 до 0,15 мкЗв/час. Гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения не превышен, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Проверка уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится ежемесячно. Специалисты оценивают уровень радиации в семи точках контроля, которые находятся в семи точках контроля в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Губахинском, Чернушинском и Чусовском районах. Природных и техногенных радиационных аномалий в Прикамье по итогам октября не зарегистрировано.

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#Общество#Пермь#Экология#Роспотребнадзор#Радиация
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