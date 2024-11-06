Специалисты рассказали о результатах исследования уровня радиации в Пермском крае

Posted 6 ноября, 06:59
Published 6 ноября, 06:59
Modified 6 ноября, 07:04
Updated 6 ноября, 07:04
В Роспотребнадзоре поделились итогами регулярного мониторинга уровня радиации в Пермском крае. В октябре текущего года радиационная обстановка в регионе оценивается как благоприятная — от 0,10 до 0,15 мкЗв/час. Гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения не превышен, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Проверка уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится ежемесячно. Специалисты оценивают уровень радиации в семи точках контроля, которые находятся в семи точках контроля в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Губахинском, Чернушинском и Чусовском районах. Природных и техногенных радиационных аномалий в Прикамье по итогам октября не зарегистрировано.