«СтройПанельКомплект» сдал дом в ЖК комфорт-класса «Экопарк Сосновый»

На территории комплекса есть все необходимые удобства: продуктовый магазин, коммерческие площади, а также детские и спортивные площадки. Просторный бульвар в центре ЖК станет «местом притяжения» для жителей. Квартиры на первых этажах оснащены террасами, а для отделки предусмотрены два варианта: White box и полная отделка от застройщика.