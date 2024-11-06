«СтройПанельКомплект» сдал дом в ЖК комфорт-класса «Экопарк Сосновый»

Posted 6 ноября, 05:14
Published 6 ноября, 05:14
Modified 6 ноября, 05:16
Updated 6 ноября, 05:16
Застройщик «СтройПанельКомплект» успешно сдал дом в жилом комплексе комфорт-класса «Экопарк Сосновый», расположенном по адресу ул. Борцов Революции, 1А, корпус 7. Новоселами станут 70 семей, а общая площадь жилых помещений составляет 3 тыс. 550,5 кв. м. Теперь начинается подготовка к заселению.
Стены нового дома построены с использованием инновационной технологии WanderBlok, которая обеспечивает высокое качество кладки благодаря автоматизации процесса. Эта технология позволяет значительно ускорить строительство, и за одну смену можно смонтировать целый этаж.
Комплекс находится в живописной местности рядом с сосновым бором и вблизи берега реки Камы, что предоставляет жильцам возможность наслаждаться природой. ЖК предлагает закрытый двор без машин, а стоянки размещены за его пределами. Обеспечение теплом и горячей водой ведется через собственную автоматизированную котельную.
На территории комплекса есть все необходимые удобства: продуктовый магазин, коммерческие площади, а также детские и спортивные площадки. Просторный бульвар в центре ЖК станет «местом притяжения» для жителей. Квартиры на первых этажах оснащены террасами, а для отделки предусмотрены два варианта: White box и полная отделка от застройщика.
«СтройПанельКомплект» продолжает активно развиваться и выполнять свои планы, в том числе строительство еще четырех жилых комплексов и сдачу 70 тыс. кв. м жилья в 2024 году.
Проектная декларация размещена на сайте дом.рф.