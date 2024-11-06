Суд приостановил деятельность приюта «Долголетие», где умирали старики

Posted 6 ноября, 12:57
Published 6 ноября, 12:57
Modified 6 ноября, 12:59
Updated 6 ноября, 12:59
Пермский районный суд по ходатайству прокуратуры приостановил деятельность социального приюта «Долголетие» в Протасах до устранения нарушений. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На прошлой неделе стало известно и двух случаях гибели пожилых людей в Пермском районе. Их родственники утверждают, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие». Оба постояльца приюта попали в больницу в критическом состоянии — у них были выявлены пролежни и гнойные инфекции мягких тканей.
В результате проверки надзорные органы нашли множество нарушений. Учреждение не имеет медицинской лицензии, нет медицинских работников и в целом количество персонала — четыре человека, что вероятно, проверяющие сочли недостаточным, уход за гражданами не осуществлялся должным образом. У пяти человек выявлены пролежни III–IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей. Обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций. Не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан.