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Posted 6 ноября, 12:57

Published 6 ноября, 12:57

Modified 6 ноября, 12:59

Updated 6 ноября, 12:59

Суд приостановил деятельность приюта «Долголетие», где умирали старики

Суд приостановил деятельность приюта «Долголетие», где умирали старики

6 ноября 2024, 12:57
Фото: скриншот к видео.
Два пожилых человека попали из приюта в больницу в критическом состоянии.

Пермский районный суд по ходатайству прокуратуры приостановил деятельность социального приюта «Долголетие» в Протасах до устранения нарушений. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На прошлой неделе стало известно и двух случаях гибели пожилых людей в Пермском районе. Их родственники утверждают, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие». Оба постояльца приюта попали в больницу в критическом состоянии — у них были выявлены пролежни и гнойные инфекции мягких тканей.

В результате проверки надзорные органы нашли множество нарушений. Учреждение не имеет медицинской лицензии, нет медицинских работников и в целом количество персонала — четыре человека, что вероятно, проверяющие сочли недостаточным, уход за гражданами не осуществлялся должным образом. У пяти человек выявлены пролежни III–IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей. Обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций. Не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан.

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#Происшествия#Суд#Медицина
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