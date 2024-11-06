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Posted 6 ноября, 09:36

Published 6 ноября, 09:36

Modified 6 ноября, 09:40

Updated 6 ноября, 09:40

«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам ПНИПУ

«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам ПНИПУ

6 ноября 2024, 09:36
Фото: Уралкалий.
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение свидетельств на именные стипендии студентам по итогам двух семестров 2023-2024 учебного года.

Именные стипендии получили 15 студентов 3-6 курсов, обучающиеся по востребованным в «Уралкалии» специальностям на электротехническом и горно-нефтяном факультетах, а также на факультетах химических технологий, промышленных технологий и биотехнологий. Все стипендиаты по итогам двух семестров имеют средний балл 4,8-5,0.

Свидетельства на именные стипендии также получили 9 студентов Березниковского филиала ПНИПУ и 37 студентов Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» традиционно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями региона. Вручение именных стипендий является одним из инструментов поддержки лучших студентов и привлечения в компанию молодых талантливых специалистов. Всем своим сотрудникам «Уралкалий» предлагает конкурентную заработную плату и полный социальный пакет. В компании созданы все условия для карьерного и профессионального роста.

Справка:

Именные стипендии успешным студентам выплачиваются с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве «Уралкалия» с ПНИПУ и БФ ПНИПУ. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты, — высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе вуза, выступление на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики, активное участие в общественной жизни вуза.

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