«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам ПНИПУ

Именные стипендии получили 15 студентов 3-6 курсов, обучающиеся по востребованным в «Уралкалии» специальностям на электротехническом и горно-нефтяном факультетах, а также на факультетах химических технологий, промышленных технологий и биотехнологий. Все стипендиаты по итогам двух семестров имеют средний балл 4,8-5,0.