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Posted 6 ноября, 11:29

Published 6 ноября, 11:29

Modified 6 ноября, 11:31

Updated 6 ноября, 11:31

В ближайшие три года в Прикамье капитально отремонтируют 40 объектов образования

В ближайшие три года в Прикамье капитально отремонтируют 40 объектов образования

6 ноября 2024, 11:29
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Такое решение приняло федеральное Минпросвещения

В Пермском крае в 2025–2027 годах будет отремонтировано 19 школ, 12 детских садов, 9 учебных корпусов техникумов и колледжей, мастерских и общежитий. Всего запланированы работы в 40 объектах образования, сообщает Минпросвещения России по итогам отбора заявок на капитальный ремонт.

В краевом минобре уточняют, что программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает также закупку оборудования, повышение квалификации учителей, создание новой концепции учебного заведения. В итоге комплекс мероприятий позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

Так, уже в следующем году ремонт начнется в учебном корпусе и мастерских Пермского техникума промышленных и информационных технологий, общежитии Чусовского индустриального техникума. Также обновится два детских садах и одна школа. Капремонт других объектов запланирован на 2026–2027 гг.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ведомству совместно с главами муниципалитетов своевременно подготовить дизайн-проекты внутренних пространств. К разработке внутреннего оформления учебных заведений планируется привлечь и воспитанников, родителей и педагогов. Министерство также обязали держать все этапы работ на особом контроле.

#Образование#Капитальный ремонт
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