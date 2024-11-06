В ближайшие три года в Прикамье капитально отремонтируют 40 объектов образования

Posted 6 ноября, 11:29
Published 6 ноября, 11:29
Modified 6 ноября, 11:31
Updated 6 ноября, 11:31
В Пермском крае в 2025–2027 годах будет отремонтировано 19 школ, 12 детских садов, 9 учебных корпусов техникумов и колледжей, мастерских и общежитий. Всего запланированы работы в 40 объектах образования, сообщает Минпросвещения России по итогам отбора заявок на капитальный ремонт.
В краевом минобре уточняют, что программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает также закупку оборудования, повышение квалификации учителей, создание новой концепции учебного заведения. В итоге комплекс мероприятий позволит создать комфортную и современную образовательную среду.
Так, уже в следующем году ремонт начнется в учебном корпусе и мастерских Пермского техникума промышленных и информационных технологий, общежитии Чусовского индустриального техникума. Также обновится два детских садах и одна школа. Капремонт других объектов запланирован на 2026–2027 гг.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ведомству совместно с главами муниципалитетов своевременно подготовить дизайн-проекты внутренних пространств. К разработке внутреннего оформления учебных заведений планируется привлечь и воспитанников, родителей и педагогов. Министерство также обязали держать все этапы работ на особом контроле.