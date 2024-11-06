В ближайшие три года в Прикамье капитально отремонтируют 40 объектов образования

Так, уже в следующем году ремонт начнется в учебном корпусе и мастерских Пермского техникума промышленных и информационных технологий, общежитии Чусовского индустриального техникума. Также обновится два детских садах и одна школа. Капремонт других объектов запланирован на 2026–2027 гг.