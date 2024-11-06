В Чайковском состоится третий этап международного турнира по биатлону

В Чайковском с 20 по 22 декабря состоится третий этап международного турнира по биатлону — Кубка Содружества. В нем участвуют выдающиеся российские и белорусские стреляющие лыжники. Всего в ходе Кубка Содружества проходит шесть этапов — один летний и пять зимних, заключительный состоится в начале апреля в Мурманске.