В Чайковском состоится третий этап международного турнира по биатлону

Posted 6 ноября, 05:12
Published 6 ноября, 05:12
Modified 6 ноября, 05:14
Updated 6 ноября, 05:14
В Чайковском с 20 по 22 декабря состоится третий этап международного турнира по биатлону — Кубка Содружества. В нем участвуют выдающиеся российские и белорусские стреляющие лыжники. Всего в ходе Кубка Содружества проходит шесть этапов — один летний и пять зимних, заключительный состоится в начале апреля в Мурманске.
В течение трех дней станут известны сильнейшие в спринте, гонке преследования и масс-старте. Спортсмены поборются за победу на федеральном комплексе «Снежинка», сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. Готовность объекта ранее проверила делегация Союза биатлонистов России — исполнительный директор Александр Пак и глава технического комитета Вадим Мелихов.
Расписание этапа Кубка Содружества в Чайковском: