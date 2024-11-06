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Posted 6 ноября, 05:12

Published 6 ноября, 05:12

Modified 6 ноября, 05:14

Updated 6 ноября, 05:14

Третий этап турнира Кубка Содружества по биатлону пройдет в Чайковском

В Чайковском состоится третий этап международного турнира по биатлону

6 ноября 2024, 05:12
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Третий этап турнира Кубка Содружества по биатлону пройдет в Чайковском

Сюжет
Чайковский
В соревнованиях примут участие лыжники из России и Белоруссии.

В Чайковском с 20 по 22 декабря состоится третий этап международного турнира по биатлону — Кубка Содружества. В нем участвуют выдающиеся российские и белорусские стреляющие лыжники. Всего в ходе Кубка Содружества проходит шесть этапов — один летний и пять зимних, заключительный состоится в начале апреля в Мурманске.

В течение трех дней станут известны сильнейшие в спринте, гонке преследования и масс-старте. Спортсмены поборются за победу на федеральном комплексе «Снежинка», сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. Готовность объекта ранее проверила делегация Союза биатлонистов России — исполнительный директор Александр Пак и глава технического комитета Вадим Мелихов.

Расписание этапа Кубка Содружества в Чайковском:

  • 20 декабря, 11:30 — мужчины, спринт, 10 км;
  • 20 декабря, 14:30 — женщины, спринт, 7,5 км;
  • 21 декабря, 11:30 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км;
  • 21 декабря, 14:00 — женщины, гонка преследования, 10 км;
  • 22 декабря, 11:30 — мужчины, масс-старт, 15 км;
  • 22 декабря, 13:50 — женщины, масс-старт, 12,5 км.
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