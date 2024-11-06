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Posted 6 ноября, 09:40

Published 6 ноября, 09:40

Modified 6 ноября, 09:42

Updated 6 ноября, 09:42

В Перми пройдёт премьера фильма о детской паллиативной службе «Дедморозим»

В Перми покажут фильм, который снимали шесть лет. Некоторые его герои уже умерли

6 ноября 2024, 09:40
Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Дедморозим».

В Перми пройдёт премьера фильма о детской паллиативной службе «Дедморозим»

Сюжет
Дедморозим
Киностудия «Новый курс» совместно с фондом «Дедморозим» проведут премьерный показ документального фильма режиссёра Ольга Аверкиевой «Жизнь длиною в детство».

Кино о работе детской паллиативной службы можно посмотреть 13 ноября в 19:00 в «Кристалл-центре» (Комсомольский проспект, 53) бесплатно после регистрации. Фильм поднимает вопросы, связанные с поддержкой качества жизни на её последнем этапе. Согласитесь, эти вопросы касаются всех нас.

И любой, неизлечимо больной взрослый или ребёнок может получить больше жизни, если рядом есть люди, готовые помогать.

Гости премьеры увидят, как в первые годы работы детской паллиативной службы «Дедморозим» её сотрудники учатся выстраивать отношения с коллегами, с подопечными и их семьями. Детям нужна не только медицинская помощь, но и возможность рисовать, играть, смеяться, общаться со сверстниками. Картина показывает, что паллиативная помощь — это не про смерть, а про жизнь, наполненную мгновениями, которые делают её беззаботнее, ярче и радостнее.

«Мы делали этот фильм с 2018 года, — говорит режиссёр Ольга Аверкиева. — Я знаю, что многие участники уже устали ждать. Знаю, что некоторые герои не дождались… Оказалось, для завершения этой картины необходимо было стать другим человеком в каком-то смысле. Для меня это фильм-терапия. Ты физически понимаешь, на своей шкуре, что вылечить невозможно, что смерть неминуема, но счастье — здесь и сейчас, если ты его впустишь или подаришь».

Несмотря на непростую тему, фильм заканчивается на светлой ноте и дарит зрителям ощущение чуда. Как отмечают создатели фильма, в преддверии Нового года особенно важно напомнить о ценности каждого момента и о том, что рядом всегда могут быть люди, готовые помочь.

Усилия специалистов могут привнести свет в самые непростые моменты жизни детей и их семей. Ведь помощь — это не только медицинские манипуляции, но и сама возможность жить рядом с близкими, а не в больничных палатах.

Ольга Аверкиева — пермский режиссёр и продюсер. Автор свыше 10 документальных фильмов. Выездная паллиативная служба «Дедморозим» признана одной из лучших в стране. Благодаря ей сотни неизлечимо больных детей теперь живут рядом с близкими, а не в больнице или интернате.

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