В Перми покажут фильм, который снимали шесть лет. Некоторые его герои уже умерли

Гости премьеры увидят, как в первые годы работы детской паллиативной службы «Дедморозим» её сотрудники учатся выстраивать отношения с коллегами, с подопечными и их семьями. Детям нужна не только медицинская помощь, но и возможность рисовать, играть, смеяться, общаться со сверстниками. Картина показывает, что паллиативная помощь — это не про смерть, а про жизнь, наполненную мгновениями, которые делают её беззаботнее, ярче и радостнее.