В Перми разыграны девять автобусных маршрутов

Posted 6 ноября, 13:23
Published 6 ноября, 13:23
Modified 6 ноября, 13:25
Updated 6 ноября, 13:25
В ходе торгов были определены перевозчики для обслуживания девяти пермских автобусных маршрутов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Маршруты №3 и №10 с 1 декабря 2025 года и №36 с 1 мая 2026 года будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс», маршруты №2, №60 и №80 — ООО «АААвто» с 1 декабря 2025 года, к обслуживанию маршрутов №20, №52 и №64 с 1 декабря 2025 года приступит ООО «КОМПАС». Эти маршруты будут обслуживаться автобусами большого класса. Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.
Конкурсные процедуры на маршруты №6, №15, №17, №31, №66, №79, №83 и №84 будут проведены повторно. Всего запланированы торги по 19 лотам.
В начале ноября власти Перми подвели итоги отбора подрядчиков на городские автобусные маршруты. Два конкурса признали несостоявшимися. У администрации краевой столицы не получилось выбрать перевозчика на обслуживание рейса № 15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб, на этот лот заявок не поступило.
Второй конкурс на выполнение перевозок по маршрутам № 32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й м/р» также признали несостоявшимся. Цена контракта — 2,1 млрд рублей, на участие в торгах поступила только одна заявка.