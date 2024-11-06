В Перми разыграны девять автобусных маршрутов

Маршруты №3 и №10 с 1 декабря 2025 года и №36 с 1 мая 2026 года будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс», маршруты №2, №60 и №80 — ООО «АААвто» с 1 декабря 2025 года, к обслуживанию маршрутов №20, №52 и №64 с 1 декабря 2025 года приступит ООО «КОМПАС». Эти маршруты будут обслуживаться автобусами большого класса. Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.