properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 13:23

Published 6 ноября, 13:23

Modified 6 ноября, 13:25

Updated 6 ноября, 13:25

В Перми определены перевозчики 9 автобусных маршрутов

В Перми разыграны девять автобусных маршрутов

6 ноября 2024, 13:23
Фото: properm.ru.

В Перми определены перевозчики 9 автобусных маршрутов

Сюжет
Пермская езда
Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.

В ходе торгов были определены перевозчики для обслуживания девяти пермских автобусных маршрутов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Маршруты №3 и №10 с 1 декабря 2025 года и №36 с 1 мая 2026 года будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс», маршруты №2, №60 и №80 — ООО «АААвто» с 1 декабря 2025 года, к обслуживанию маршрутов №20, №52 и №64 с 1 декабря 2025 года приступит ООО «КОМПАС». Эти маршруты будут обслуживаться автобусами большого класса. Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов.

Конкурсные процедуры на маршруты №6, №15, №17, №31, №66, №79, №83 и №84 будут проведены повторно. Всего запланированы торги по 19 лотам.

В начале ноября власти Перми подвели итоги отбора подрядчиков на городские автобусные маршруты. Два конкурса признали несостоявшимися. У администрации краевой столицы не получилось выбрать перевозчика на обслуживание рейса № 15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Стоимость контракта составила 1,5 млрд руб, на этот лот заявок не поступило.

Второй конкурс на выполнение перевозок по маршрутам № 32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й м/р» также признали несостоявшимся. Цена контракта — 2,1 млрд рублей, на участие в торгах поступила только одна заявка.

#Пермская езда#Пермь#Конкурс#Автобус#Транспорт#Автобусы#Автобусные маршруты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика