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Posted 6 ноября, 16:00

Published 6 ноября, 16:00

Modified 6 ноября, 16:02

Updated 6 ноября, 16:02

В Мотовилихинском районе завершается ремонт подземного перехода

В подземном переходе в Рабочем поселке восстановили изображения обитателей моря

6 ноября 2024, 16:00
Фото: МКУ «Пермблагоустройство».

В Мотовилихинском районе завершается ремонт подземного перехода

Сюжет
Городская среда
Чиновники планируют завершить ремонт до конца этого года.

Работы по обновлению подземного перехода на ул. Уральская в Мотовилихинском районе Перми скоро завершатся. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядчик выполнил работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы предотвратить протечки воды во время дождей и таяния снега, а также не допустить промерзания стен зимой. Кроме того, рабочие восстановили лакокрасочное покрытие стен и потолка, обустроили дренажную и вентиляционную системы, смонтировали перильные ограждения. Также в переходе установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, а в техническом помещении появилась электрощитовая.

Подрядная организация восстановила и граффити с изображением обитателей подводного мира. Исполнителю работ осталось установить платформы для маломобильных групп населения. Завершить ремонт подземного перехода чиновники планируют до конца этого года.

Фото: МКУ «Пермблагоустройство»

Ранее активисты движения «Урбан Пермь» предлагали чиновникам заменить подземный переход в Рабочем поселке на наземный. Пермяки направляли обращение тогда еще действующему мэру города Алексею Дёмкину, однако в администрации им сообщили, что будут разрабатывать проект ремонта действующего сооружения.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Переход#Подземный переход
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