В подземном переходе в Рабочем поселке восстановили изображения обитателей моря

Подрядчик выполнил работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы предотвратить протечки воды во время дождей и таяния снега, а также не допустить промерзания стен зимой. Кроме того, рабочие восстановили лакокрасочное покрытие стен и потолка, обустроили дренажную и вентиляционную системы, смонтировали перильные ограждения. Также в переходе установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, а в техническом помещении появилась электрощитовая.