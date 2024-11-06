В подземном переходе в Рабочем поселке восстановили изображения обитателей моря

Posted 6 ноября, 16:00
Published 6 ноября, 16:00
Modified 6 ноября, 16:02
Updated 6 ноября, 16:02
Работы по обновлению подземного перехода на ул. Уральская в Мотовилихинском районе Перми скоро завершатся. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Подрядчик выполнил работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы предотвратить протечки воды во время дождей и таяния снега, а также не допустить промерзания стен зимой. Кроме того, рабочие восстановили лакокрасочное покрытие стен и потолка, обустроили дренажную и вентиляционную системы, смонтировали перильные ограждения. Также в переходе установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, а в техническом помещении появилась электрощитовая.
Подрядная организация восстановила и граффити с изображением обитателей подводного мира. Исполнителю работ осталось установить платформы для маломобильных групп населения. Завершить ремонт подземного перехода чиновники планируют до конца этого года.
Ранее активисты движения «Урбан Пермь» предлагали чиновникам заменить подземный переход в Рабочем поселке на наземный. Пермяки направляли обращение тогда еще действующему мэру города Алексею Дёмкину, однако в администрации им сообщили, что будут разрабатывать проект ремонта действующего сооружения.