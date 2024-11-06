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Posted 6 ноября, 04:05

Published 6 ноября, 04:05

Modified 6 ноября, 04:07

Updated 6 ноября, 04:07

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 28-летним Александром Пепеляевым

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 28-летним Александром Пепеляевым

6 ноября 2024, 04:05
Фото: 1MI.
Прощание пройдет 7 ноября.

В ходе СВО 23 июля 2024 года погиб 28-летний уроженец Сивинского округа Александр Пепеляев. Информация об этом появилась в сообществе администрации муниципалитета.

Церемония прощания состоится 7 ноября в 11:00 часов. Митинг начнется в 12:00 часов в МУ Сивинский ЦКД в селе Сива на ул. Советская, 4.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!», — написали власти округа во ВКонтакте.

Фото: Администрация Сивинского муниципального округа
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#Митинг#Прощание#Сива#Герой#Мероприятие#Соболезнования#Сивинский округ
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