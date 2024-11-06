В Прикамье простятся с погибшим на СВО 28-летним Александром Пепеляевым

Posted 6 ноября, 04:05
Published 6 ноября, 04:05
Modified 6 ноября, 04:07
Updated 6 ноября, 04:07
В ходе СВО 23 июля 2024 года погиб 28-летний уроженец Сивинского округа Александр Пепеляев. Информация об этом появилась в сообществе администрации муниципалитета.
Церемония прощания состоится 7 ноября в 11:00 часов. Митинг начнется в 12:00 часов в МУ Сивинский ЦКД в селе Сива на ул. Советская, 4.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!», — написали власти округа во ВКонтакте.