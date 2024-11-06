В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода

Posted 6 ноября, 03:11
Published 6 ноября, 03:11
Modified 6 ноября, 03:16
Updated 6 ноября, 03:16
Жители многоквартирного дома в Перми жаловались в управляющую компанию на течь в крыше, однако организация не предпринимала никаких мер по устранению данной проблемы. Об этом сообщает ГУ ФСССП по Пермскому краю.
За дырявую крышу судебные приставы привлекли к ответственности коммунальную организацию, в отношении юрлица находится исполнительное производство. Суд удовлетворил иск ведомства.
«На УК была возложена обязанность организовать и произвести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Руководство организации-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда», — сообщили в пресс-службе приставов.
Однако в течение полугода коммунальщики так и не приступили к ремонту. В результате приставы вынесли постановление o взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и определили новые сроки исполнения. Но требования надзорного органа продолжали игнорироваться.
Таким образом, УК была привлечена к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Это вынудило коммунальщиков начать работы. Подрядчик приступил к ремонту крыши.