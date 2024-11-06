В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода

За дырявую крышу судебные приставы привлекли к ответственности коммунальную организацию, в отношении юрлица находится исполнительное производство. Суд удовлетворил иск ведомства.



«На УК была возложена обязанность организовать и произвести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Руководство организации-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда», — сообщили в пресс-службе приставов.