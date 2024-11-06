В РЭО поступило более 13 тысяч заявок на участие в конкурсе «Зеленая премия»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для тех, кто хочет заявить о своих идеях и проектах в сфере обращения с отходами и экономике замкнутого цикла, «Зеленая премия» стала главным конкурсом. По его словам, наиболее актуальным конкурс стал для молодых активистов, которые находятся в авангарде экологической повестки. Он добавил, что в этом году получена 13 561 заявка, что в 13 раз превышает количество заявок в первый год проведения «Зеленой премии». Буцаев подчеркнул, что вклад в защиту окружающей среды может внести каждый, а лучшие примеры этого будут показаны на «Зеленой премии». Об этом пишет портал 56orb.ru.