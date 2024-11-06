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Posted 6 ноября, 13:48

Published 6 ноября, 13:48

Modified 6 ноября, 13:48

Updated 6 ноября, 13:48

В РЭО поступило более 13 тысяч заявок на участие в конкурсе «Зеленая премия»

В РЭО поступило более 13 тысяч заявок на участие в конкурсе «Зеленая премия»

6 ноября 2024, 13:48
Фото: reo.ru.
В текущем году Российский экологический оператор получил 13 561 заявку на участие в «Зеленой премии».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что для тех, кто хочет заявить о своих идеях и проектах в сфере обращения с отходами и экономике замкнутого цикла, «Зеленая премия» стала главным конкурсом. По его словам, наиболее актуальным конкурс стал для молодых активистов, которые находятся в авангарде экологической повестки. Он добавил, что в этом году получена 13 561 заявка, что в 13 раз превышает количество заявок в первый год проведения «Зеленой премии». Буцаев подчеркнул, что вклад в защиту окружающей среды может внести каждый, а лучшие примеры этого будут показаны на «Зеленой премии». Об этом пишет портал 56orb.ru.

Победители будут определены по трём трекам — общественный, профессиональный и «Юннаты». В общественном треке будут следующие номинации: «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Партнером номинации «Студенчество» стала группа «ЭкоЛайн», госкорпорация «Росатом» — партнер категории «Экологическое предпринимательство», ООО «Экомашгрупп» — партнер номинации «Экологические лидеры», а ООО «Хартия» — «Экологическая семья».

В треке «Юннаты», где за награды поборются активисты в возрасте от 10 до 18 лет, представлены четыре номинации: «Юннатский клуб», «Натуралистическое просвещение», «Территория юннатов» и «Лидеры юннатов». Партнером трека выступило Российское движение детей и молодежи «Движение Первых».

В профессиональном треке компании поборются за награду в номинациях «Корпоративные проекты (внешние)», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Образовательные проекты» и «Инициативы отраслевых компаний», партнером которой является ПАО «Сбербанк».

Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО, сообщил, что общий призовой фонд «Зеленой премии» в этом году составил 9 миллионов рублей. Данные средства будут распределены между победителями номинаций в общественном и юннатском треках.

Подробную информацию о «Зеленой премии» можно узнать на сайте РЭО в соответствующем разделе.

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