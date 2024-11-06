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Posted 6 ноября, 10:22

Published 6 ноября, 10:22

Modified 6 ноября, 10:23

Updated 6 ноября, 10:23

В Соликамском округе в 8 населенных пунктах все еще нет электричества

В восьми населённых пунктах Соликамского округа продолжаются ремонтные работы

6 ноября 2024, 10:22
Фото: ВКонтакте/Россети Урал..

В Соликамском округе в 8 населенных пунктах все еще нет электричества

Проблемы с электроснабжением в округе продолжаются с пятницы, 2 ноября

Продолжаются работы по восстановлению и стабилизации электроснабжения в восьми населенных пунктах Соликамского городского округа. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава муниципалитета Александр Русанов.

Работы идут в селах Бараново, Григорово и Тетерина, деревнях Кузнецова, Зуева, Тетерино и Белкина, поселке Нижний склад.

«Работают три бригады. Выехали на снегоходах, поскольку добраться до населенных пунктов непросто», — отмечает Русанов.

На вчерашний вечер без электроснабжения оставались: три населенных пункта в Красновишерском округе, два — в Чердынском округе, четыре — в Александровском округе и три — в Соликамском округе.

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#Происшествия#Авария#Соликамск#Электроснабжение
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