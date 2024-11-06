В восьми населённых пунктах Соликамского округа продолжаются ремонтные работы

Posted 6 ноября, 10:22
Published 6 ноября, 10:22
Modified 6 ноября, 10:23
Updated 6 ноября, 10:23
Продолжаются работы по восстановлению и стабилизации электроснабжения в восьми населенных пунктах Соликамского городского округа. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава муниципалитета Александр Русанов.
Работы идут в селах Бараново, Григорово и Тетерина, деревнях Кузнецова, Зуева, Тетерино и Белкина, поселке Нижний склад.
«Работают три бригады. Выехали на снегоходах, поскольку добраться до населенных пунктов непросто», — отмечает Русанов.
На вчерашний вечер без электроснабжения оставались: три населенных пункта в Красновишерском округе, два — в Чердынском округе, четыре — в Александровском округе и три — в Соликамском округе.