Выдающиеся умы России обсудили будущее страны на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Posted 6 ноября, 17:05
Published 6 ноября, 17:05
Modified 6 ноября, 17:05
Updated 6 ноября, 17:05
Участники марафона — государственные деятели, предприниматели, ученые, журналисты, представители спорта, культуры, а также герои страны. Событие проходило при поддержке правительства Москвы с 4 по 6 ноября.
Участники марафона собрались в выставочном зале «Манеж». В День народного единства на его площадке выступили спикеры из Нижнего Новгорода, Сочи и Пятигорска, а также из Архангельска, Томска, Якутска, Луганска и Ханты-Мансийска. Об этом сообщает 56orb.ru.
Мероприятия марафона проходили в формате лекций, мастер-классов, интервью, открытых диалогов. Они посвящены раскрытию возможностей для творчества и самореализации российской молодежи.
На площадке «Манежа» собрались представители всех 89 субъектов страны. Спикерами встреч с молодежью стали заместитель руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя Правительства РФ Виталий Савельев и Дмитрий Патрушев, а также другие государственные деятели.
Основные темы мероприятий марафона были посвящены внешним вызовам, которые сегодня стоят перед нашей страной. Кроме этого, спикеры сосредоточили внимание на таких темах, как искусственный интеллект, развитие АПК, экологичный транспорт будущего, перспективы отечественной космонавтики. Кроме этого, в повестку встреч вошли правила успешного инвестирования, молодежная культура и навыки продюсирования своего будущего. Подвиги соотечественников и современная история также стали значимой темой мероприятий марафона. Герой России Сергей Харудинов, военкоры Алексей Ивлиев (НТВ) и Андрей Руденко (ВГТРК) прокомментировали, что значит защищать Родину для ее будущего.
В качестве генерального партнера события выступила ОЭЗ «Алабуга», на территории которой работают около сорока заводов-резидентов, а численность работников этих предприятий превышает 17 000 человек. Молодые специалисты получают разные возможности, способствующие их карьерному росту. Для этого действует программа «100 Лидеров».
Впервые марафон «Знание.Первые» провели в 2021 году. Это мероприятие стало символом перезагрузки общества «Знание». С тех пор прошло семь марафонов, участниками которых стали более восьмидесяти тысяч представителей молодежи и 700 спикеров. Онлайн-трансляции мероприятий марафона набрали около 900 миллионов просмотров.