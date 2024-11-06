Выдающиеся умы России обсудили будущее страны на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Основные темы мероприятий марафона были посвящены внешним вызовам, которые сегодня стоят перед нашей страной. Кроме этого, спикеры сосредоточили внимание на таких темах, как искусственный интеллект, развитие АПК, экологичный транспорт будущего, перспективы отечественной космонавтики. Кроме этого, в повестку встреч вошли правила успешного инвестирования, молодежная культура и навыки продюсирования своего будущего. Подвиги соотечественников и современная история также стали значимой темой мероприятий марафона. Герой России Сергей Харудинов, военкоры Алексей Ивлиев (НТВ) и Андрей Руденко (ВГТРК) прокомментировали, что значит защищать Родину для ее будущего.