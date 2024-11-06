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Posted 6 ноября, 09:51

Published 6 ноября, 09:51

Modified 6 ноября, 09:53

Updated 6 ноября, 09:53

Пермяки могут полюбоваться ярким звездопадом в ноябре 2024 года

Яркий метеорный поток Леониды можно увидеть в Пермском крае в ноябре

6 ноября 2024, 09:51
Фото: unsplash.com.

Пермяки могут полюбоваться ярким звездопадом в ноябре 2024 года

Пик активности астрономического явления наступит через полторы недели.

В течение ноября над Пермским краем можно будет увидеть метеорный поток Леониды. Он имеет среднюю силу — до 20-30 метеоров в час. Пик активности потока достигнет 17–18 ноября.

Как рассказали в Пермском планетарии, полная Луна будет мешать наблюдениям. Чтобы увидеть больше метеоров, нужно смотреть на небо, когда Луна видна низко над горизонтом или исчезла из поля зрения — например, 10 ноября с 23:40 или ночью, 11 ноября, с 01:00 до 07:00. В Международной метеорной организации предполагают, что активность Леонид усилится в эти дни.

Метеорный поток Леониды уникален тем, что примерно каждые 33 года он превращается в штормовой ливень. По прогнозам ученых, следующий раз поток до 400 метеоров за час можно будет наблюдать 17 ноября 2033 года.

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#Общество#Пермь#Космос#Планетарий#Астрономия#Метеоры
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