Яркий метеорный поток Леониды можно увидеть в Пермском крае в ноябре

Posted 6 ноября, 09:51
Published 6 ноября, 09:51
Modified 6 ноября, 09:53
Updated 6 ноября, 09:53
В течение ноября над Пермским краем можно будет увидеть метеорный поток Леониды. Он имеет среднюю силу — до 20-30 метеоров в час. Пик активности потока достигнет 17–18 ноября.
Как рассказали в Пермском планетарии, полная Луна будет мешать наблюдениям. Чтобы увидеть больше метеоров, нужно смотреть на небо, когда Луна видна низко над горизонтом или исчезла из поля зрения — например, 10 ноября с 23:40 или ночью, 11 ноября, с 01:00 до 07:00. В Международной метеорной организации предполагают, что активность Леонид усилится в эти дни.
Метеорный поток Леониды уникален тем, что примерно каждые 33 года он превращается в штормовой ливень. По прогнозам ученых, следующий раз поток до 400 метеоров за час можно будет наблюдать 17 ноября 2033 года.