Яркий метеорный поток Леониды можно увидеть в Пермском крае в ноябре

Как рассказали в Пермском планетарии, полная Луна будет мешать наблюдениям. Чтобы увидеть больше метеоров, нужно смотреть на небо, когда Луна видна низко над горизонтом или исчезла из поля зрения — например, 10 ноября с 23:40 или ночью, 11 ноября, с 01:00 до 07:00. В Международной метеорной организации предполагают, что активность Леонид усилится в эти дни.