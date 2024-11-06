Житель Краснокамска более полугода истязал своих маленьких детей

Posted 6 ноября, 12:58
Published 6 ноября, 12:58
Modified 6 ноября, 13:11
Updated 6 ноября, 13:11
В Краснокамске мужчина признан виновным в истязании своих детей. Краснокамец истязал их более полугода, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее судимый 39-летний житель Краснокамска с июня 2023 года по январь 2024 года жестоко обращался с сыновьями 2014 года рождения. Используя малозначительные поводы, мужчина умышленно причинял детям физические и психические страдания путем систематического нанесения им побоев.
Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В августе Чайковский городской суд приговорил любителя пьяной стрельбы по детской площадке к году и семи месяцам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства.