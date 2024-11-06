Житель Краснокамска более полугода истязал своих маленьких детей

Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).