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Posted 6 ноября, 12:28

Published 6 ноября, 12:28

Modified 6 ноября, 12:30

Updated 6 ноября, 12:30

Жителей Кемерова напугал накрывший город утренний смог

Жителей Кемерова напугал накрывший город утренний смог

6 ноября 2024, 12:28
Фото: unsplash.com.
Синоптики рассказали о причинах явления.

В эту среду, 6 ноября, утром на Кемерово опустился густой смог. Его заметили жители разных районов города. Дымка висела как минимум до полудня, сообщает местное издание VSE42.Ru.

Чиновники так и не объявили режим неблагоприятных метеоусловий. В Кемеровском гидрометеоцентре рассказали журналистам, что дымка образовалась из-за перепадов температур и отсутствия ветра. В течение дня в городе прогнозируются порывы ветра, которые должны развеять смог или к вечеру, или в ночь на четверг, 7 ноября. Поэтому кемеровчанам можно не беспокоиться.

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#Общество#Погода#Смог
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