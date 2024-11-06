Жителей Кемерова напугал накрывший город утренний смог

Чиновники так и не объявили режим неблагоприятных метеоусловий. В Кемеровском гидрометеоцентре рассказали журналистам, что дымка образовалась из-за перепадов температур и отсутствия ветра. В течение дня в городе прогнозируются порывы ветра, которые должны развеять смог или к вечеру, или в ночь на четверг, 7 ноября. Поэтому кемеровчанам можно не беспокоиться.