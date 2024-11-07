Бастрыкин заинтересовался падением льда на пенсионерку в Перми

Posted 7 ноября, 10:01
Published 7 ноября, 10:01
Modified 7 ноября, 10:03
Updated 7 ноября, 10:03
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования пожилой женщины в Перми. К главе СК России через приемную в соцсети «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Она сообщила, что не согласна с результатами выяснения обстоятельств травмирования ее 71-летней матери.
В марте нынешнего года с крыши многоквартирного дома по ул. Подлесной на пожилую женщину упала глыба льда. В результате происшествия пострадавшая получила травмы, ей понадобилось длительное лечение. По словам дочери пенсионерки, до сегодняшнего дня виновные в инциденте не привлечены к ответственности. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — предоставить доклад о его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК России.