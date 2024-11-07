Бастрыкин заинтересовался падением льда на пенсионерку в Перми

В марте нынешнего года с крыши многоквартирного дома по ул. Подлесной на пожилую женщину упала глыба льда. В результате происшествия пострадавшая получила травмы, ей понадобилось длительное лечение. По словам дочери пенсионерки, до сегодняшнего дня виновные в инциденте не привлечены к ответственности. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка.