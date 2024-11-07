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Posted 7 ноября, 10:01

Published 7 ноября, 10:01

Modified 7 ноября, 10:03

Updated 7 ноября, 10:03

Бастрыкин поручил доложить о проверке по падению льда на пожилую пермячку

Бастрыкин заинтересовался падением льда на пенсионерку в Перми

7 ноября 2024, 10:01
Фото: unsplash.com.

Бастрыкин поручил доложить о проверке по падению льда на пожилую пермячку

Сюжет
Коммунальный рай
Дочь пожилой женщины сообщила, что никто не был наказан после инцидента.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования пожилой женщины в Перми. К главе СК России через приемную в соцсети «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Она сообщила, что не согласна с результатами выяснения обстоятельств травмирования ее 71-летней матери.

В марте нынешнего года с крыши многоквартирного дома по ул. Подлесной на пожилую женщину упала глыба льда. В результате происшествия пострадавшая получила травмы, ей понадобилось длительное лечение. По словам дочери пенсионерки, до сегодняшнего дня виновные в инциденте не привлечены к ответственности. В СУ СК России по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — предоставить доклад о его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СК России.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Пермь#Пенсионеры#Глыба льда#Александр Бастрыкин
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