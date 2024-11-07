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Posted 7 ноября, 05:02

Published 7 ноября, 05:02

Modified 7 ноября, 05:04

Updated 7 ноября, 05:04

«Парма» на выезде 6 ноября обыграла «Локомотив-Кубань»

БК «Парма» в гостях вырвал победу у «Локомотива-Кубани»

7 ноября 2024, 05:02
Фото: пресс-служба БК «Парма».

«Парма» на выезде 6 ноября обыграла «Локомотив-Кубань»

Сюжет
Парма
Игрок пермской команды Алекс Хэмилтон принес нашему клубу 29 очков.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» вчера, 6 ноября, на выезде победил одного из лидеров Единой Лиги ВТБ — «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Счет встречи — 81:79 (18:19, 24:28, 15:15, 24:17).

Лидерами волевой игры в «Парме» стали:

  • Алекс Хэмилтон — 29 очков, семь подборов, шесть передач, три перехвата,
  • Ройс Хэмм — 17 очков, восемь подборов, два перехвата,
  • Гарретт Нэвелс — 11 очков, пять передач.

Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:

— «Локомотив» здорово начал сезон, у них длинный ростер, сильные игроки. Нашей главной задачей на матч было контролировать ритм, потому что ввязываться в быстрый обмен атаками с таким соперником опасно. Мы смогли показать умную защиту в нападении. Знали, что «Локомотив» отлично защищается, и я говорил игрокам: «Ищите варианты. Если рядом с вами два игрока, то есть место на площадке, где его нет». И у нас получалось в ключевые моменты находить свободу.

В пресс-службе пермского клуба обращают внимание, что Алекс Хэмилтон поставил личный рекорд результативности в Единой Лиге ВТБ. Он реализовал 8 из 14 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 7 из 11 со штрафной линии.

Далее «Парма» проведет два домашних матча — с «Пари Нижний Новгород» наши спортсмены встретятся 9 ноября, а с саратовским «Автодором» — 14 ноября.

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