БК «Парма» в гостях вырвал победу у «Локомотива-Кубани»

Posted 7 ноября, 05:02
Published 7 ноября, 05:02
Modified 7 ноября, 05:04
Updated 7 ноября, 05:04
Пермский баскетбольный клуб «Парма» вчера, 6 ноября, на выезде победил одного из лидеров Единой Лиги ВТБ — «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Счет встречи — 81:79 (18:19, 24:28, 15:15, 24:17).
Лидерами волевой игры в «Парме» стали:
Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:
— «Локомотив» здорово начал сезон, у них длинный ростер, сильные игроки. Нашей главной задачей на матч было контролировать ритм, потому что ввязываться в быстрый обмен атаками с таким соперником опасно. Мы смогли показать умную защиту в нападении. Знали, что «Локомотив» отлично защищается, и я говорил игрокам: «Ищите варианты. Если рядом с вами два игрока, то есть место на площадке, где его нет». И у нас получалось в ключевые моменты находить свободу.
В пресс-службе пермского клуба обращают внимание, что Алекс Хэмилтон поставил личный рекорд результативности в Единой Лиге ВТБ. Он реализовал 8 из 14 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 7 из 11 со штрафной линии.
Далее «Парма» проведет два домашних матча — с «Пари Нижний Новгород» наши спортсмены встретятся 9 ноября, а с саратовским «Автодором» — 14 ноября.