БК «Парма» в гостях вырвал победу у «Локомотива-Кубани»

В пресс-службе пермского клуба обращают внимание, что Алекс Хэмилтон поставил личный рекорд результативности в Единой Лиге ВТБ. Он реализовал 8 из 14 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 7 из 11 со штрафной линии.