«Быть многодетными — нормально!» В Перми обсуждали, как убедить семьи рожать больше

Posted 7 ноября, 19:00
Published 7 ноября, 19:00
Modified 7 ноября, 19:00
Updated 7 ноября, 19:00
Первым слово взял тот, кто собрал всех вместе за круглым столом в пресс-центре Пермского политеха. Это Александр Нода, член правления ПО «Российское общество социологов», практикующий исследователь в области социологии и политологии. В рамках гранта «Город — это мы» социологическое агентство СВОИ провело исследование «Многодетность как норма жизни», результатами этого серьезного исследования и поделился Александр Нода.
Первый. Рождаемость растет благодаря многодетным семьям, которых за последние пять лет стало на 27% больше. Но от общего числа семей их по-прежнему мало — всего 12%.
Второй. По сравнению с 2008 годом (прошлым Годом семьи) на 10% стало меньше семей, которые вообще планируют иметь детей. Таким образом, рождение детей (неважно, каких по счету) исключается из ближайших планов у 59% опрошенных.
Третий. В успех текущих мер демографической политики верят только 14% опрошенных. А 41% не верят в то, что эти меры способны изменить демографическую ситуацию к лучшему.
Почему люди не хотят заводить детей? Или дети уже есть, или не с кем их заводить (много одиноких молодых людей), или пугают материальные трудности.
Таким образом, ключевая причина того, что люди не рожают, это вполне конкретные проблемы, их можно классифицировать, систематизировать, обсуждать. И пока с ними, с этими проблемами, не решено, то и рожать не будут. Вроде логично.
Но у политиков, представителей РПЦ, чиновников, общественных деятелей, особенно на федеральном уровне, какие-то свои необычные затеи на этот счет, они считают, что демографию спасет:
То есть посмотрит молодежь фильмы про многодетных, посмотрит на плакат, куда еле-еле вошло фото семьи с 11 детьми, проникнется этими светлыми образами и пойдет рожать.
Однако результаты исследования эти странные теории не подтверждают. Эффективными люди считают совсем другие меры.
«Сотрясающие воздух и средства массовой информации инициативы, такие как налог на бездетность и запрет абортов, — в самом низу списка, — отметил Александр Нода. — Эти меры не будут работать, вызовут в обществе только непонимание и протест, особенно среди молодежи».
Более действенные и одобряемые обществом шаги связаны с мерами поддержки в виде пособий, материнского капитала, льгот для семей с детьми. А главное, что отметили многие участники круглого стола, а также опрошенные социологами семьи, не должно быть привязки к доходу семьи.
Сейчас в Пермском крае не малоимущим многодетным семьям не положено ничего, кроме права участия в конкурсах. Сомнительный соблазн, чтобы становиться многодетными.
Привязка всех пособий и льгот к уровню дохода семьи — самая порочная практика, которая удерживает семьи от того, чтобы становиться многодетными. Требование малоимущности для получения мер поддержки, во-первых, ставит семьи в неравные условия, и дети из одних многодетных семей оказываются будто хуже, недостойнее, чем дети из других многодетных семей.
Во-вторых, это требование провоцирует многодетные семьи изворачиваться, снижать свои доходы, чтобы оставить положенные им по закону льготы. В итоге, по статистике, они становятся заметно беднее других семей.
А если учесть, что их и так считают «нищими», «асоциальными», «голодающими» и «измученными», то складывается вообще неприглядный образ многодетной семьи. Вряд ли кто-то захочет, чтобы его семью считали такой и относились к ней соответствующе.
«Нужно придать максимально элитный статус многодетной семье как успешной и в то же время особо почитаемой, — уверен Александр Нода. — И если уж пугать, так не налогом на бездетность, а одинокой старостью, которой действительно боится 40% населения. Нам нужно менять сложившуюся в головах „норму на детей“, а то сейчас даже в идеальных условиях около 70% пермяков предпочли бы остановиться на одном-двух детях в семье».
Наличие детей за последние 15 лет перестало быть показателем успешной семейной жизни. Современные молодые люди испытывают высокую потребность в мобильности, социализации, откладывают рождение первенца с 26 лет, как было раньше, до 29 лет. Но как заставить молодежь рожать?
По мнению социологов, нужно менять образ многодетной семьи, показывать, какие у них есть возможности, создавать другой образ, разрушая тот, который есть сейчас. «Большое количество детей должно стать показателем успешности семьи, полноценной жизни, общественной состоятельности и поводом для уважения родителей», — прокомментировал Александр Нода.
Как этого достичь? Ряд экспертов предположили, что, только сокращая разрыв в уровне жизни между малодетными и многодетными, можно подвигнуть семьи на большое количество детей.
И главное (об этом свидетельствуют результаты исследования) — необходимо помогать семьям с решением жилищного вопроса, с ипотеками, проценты по которым съедают большую часть дохода семьи, с теми же земельными участками, которых так и нет у большинства многодетных. В Перми только 31% нуждающихся многодетных семей обеспечен землей. Из тех, кто ее получил, единицы построили дома, единицы могут позволить себе строительство. Очередь на льготную деловую древесину не двигается с 2014 года.
Заместитель председателя АНО «Команда доброты» Эдуард Караваев, помогающий семьям в сложной жизненной ситуации, отметил, что знает многодетные семьи, которые ютятся в однокомнатных квартирах или маленьких домах, и это, конечно, не норма жизни.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова показала ряд радужных графиков: рост числа многодетных и снижение числа малоимущих семей. По ее мнению, с материальной точки зрения у семей в Пермском крае, хоть многодетных, хоть малодетных, всё хорошо.
Однако юрист в сфере защиты прав материнства и детства Мария Мухачёва напомнила, что эти цифры далеки от реальности, количество малоимущих сокращено искусственно: во-первых, за счет нового подсчета уровня доходов (берутся те, что были у семьи полтора года назад), во-вторых, за счет того, что пособия считаются в доходы. И вот семья уже как будто не малоимущая, пособия-то подсчитаны. В-третьих, семьи, которые нуждаются в поддержке, остаются без этой поддержки, потому что не имеют статуса «малоимущности».
Заведующая детским садом №96 Олеся Неволина, сама многодетная мама, отметила, что семьи нуждаются в конкретной помощи. Например, в Перми в Год семьи изменили правила выдачи сертификатов на детский отдых, и он стал максимально недоступен семьям.
Средняя цена путевки в детский лагерь в 2024 году в Пермском крае составила 50 тыс. рублей. А сертификаты на отдых давали только семьям с низким доходом.
Журналист Properm.ru, многодетная мама Татьяна Зырянова тоже напомнила участникам круглого стола про ставший недоступным детский оздоровительный отдых. А кроме того, про очень существенную строку расходов многодетных семей — дополнительное образование и спорт. Даже если ребенок посещает спортивную секцию бесплатно, все сборы и поездки на соревнования приходится оплачивать родителям. И скидок многодетным семьям нет. Наравне со всеми многодетные платят взносы за конкурсы танцевальных коллективов, участие детей в выездах на фестивали, подготовительные курсы к школе и так далее. Нет никаких льгот для детей многодетных на проезд в общественном транспорте.
Председатель регионального отделения всероссийского общественного движения «Отцы России» Сергей Большаков поддержал многодетных мам в их возмущении недоступностью детского отдыха. Он напомнил об огромной разнице между реальной рыночной ценой путевки (в среднем 50 тыс. рублей) и официально принятой ценой, от которой рассчитывают сумму помощи (25 тыс. рублей).
«Рыночную цену уже не снизить, — прокомментировал Сергей Большаков, сам много лет организующий детский лагерь „Задорный“, — но можно как-то изменить расчеты и приблизить их к реальности. Конечно, хорошо, если бы на федеральном уровне вернулись к системе кешбэка за отдых».
Некоторые предложения показались экспертам «сказочными», «невыполнимыми», «странными». Например, прекратить строить крохотные студии, поскольку в таких жилищах никогда не появится многодетная семья. Вряд ли удастся запретить застройщикам возводить то, что пользуется огромным спросом. К числу «странных» предложений отнесли и выбор школ не по прописке. По закону дети из одной семьи могут учиться в одной школе, также можно поступать в школу не по прописке, если там есть свободные места.
Были и здравые предложения, вполне реализуемые и очень важные для повышения рождаемости.
По итогам исследования и круглого стола появилась резолюция, адресованная органам власти и общественникам. Александр Нода озвучил некоторые из рекомендаций. Например, создание среды, максимально доброжелательной к детям.
«В мужских туалетах, извините, в Японии можно посадить ребеночка в специальное кресло. В наших ребенка на пол нужно садить, чтобы спокойно сходить, — привел пример социолог. — Эти мелочи очень важны, родителям должно быть максимально комфортно, в том числе папам».
Кроме того, среди рекомендаций — детские сады и игровые комнаты при офисах, на предприятиях, государственные сертифицированные няни.
Помощь с покупкой большого автомобиля — еще одно из предложений резолюции. Многодетные семьи нуждаются в большой машине, в которой все вместе могут совершать семейные путешествия, развозить детей по кружкам и секциям, ездить на дачу.
Главный врач детской клинической больницы им. П. И. Пичугина, депутат Законодательного собрания Дмитрий Бондарь предложил внедрение системы кешбэка на товары первой необходимости (продукты, одежду), субсидии и гранты на открытие собственного дела и, что показалось особенно важным собравшимся, медицинский патронаж для семей. Хотя бы раз в год — медицинские осмотры для всех членов многодетной семьи. Кроме того, необходимы эффективные программы по улучшению репродуктивного здоровья населения.
Директор департамента социальной политики администрации губернатора Пермского края Елена Кравчук предложила муниципалитетам уделить внимание пропаганде счастливой многодетности (плакаты на улицах, рекламных щитах, в транспорте).
Ответ очень простой — мы вымираем, нас (жителей отдельно взятого Пермского края и всей большой России) становится всё меньше.
Вот немного грустной демографической статистики: за пять лет детское население Пермского края уменьшилось на 25 тыс. человек. В 2023 году в регионе родилось 7700 первых, 7720 вторых и 7600 третьих и последующих детей — всего 23 020 детей, а умерло за 2023 год 33 тыс. жителей региона.
При этом средний возраст первых родов у мам составил 29 лет (ранее был 26 лет). В 30% семей региона дети воспитываются одной мамой. Папы «бегают» от алиментов.
При сохранении таких отрицательных темпов роста к 2040 году Пермский край уменьшится с 2,5 до 2,2 млн человек.