«Быть многодетными — нормально!» В Перми обсуждали, как убедить семьи рожать больше

Однако юрист в сфере защиты прав материнства и детства Мария Мухачёва напомнила, что эти цифры далеки от реальности, количество малоимущих сокращено искусственно: во-первых, за счет нового подсчета уровня доходов (берутся те, что были у семьи полтора года назад), во-вторых, за счет того, что пособия считаются в доходы. И вот семья уже как будто не малоимущая, пособия-то подсчитаны. В-третьих, семьи, которые нуждаются в поддержке, остаются без этой поддержки, потому что не имеют статуса «малоимущности».