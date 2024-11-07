ЕР проводит обновление института сторонников для повышения эффективности деятельности

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с возможностью сокращения этапа нахождения в числе сторонников для тех, кто желает вступить в партию. Якушев подчеркнул важность установления четких стандартов для получения членства в ЕР. Эти стандарты должны исключать автоматическое принятие в члены партии после шестимесячного периода. Об этом сообщается на сайте ER.RU.