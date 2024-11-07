ЕР проводит обновление института сторонников для повышения эффективности деятельности

Posted 7 ноября, 12:42
Published 7 ноября, 12:42
Modified 7 ноября, 12:42
Updated 7 ноября, 12:42
На семинаре-совещании обсуждалась концепция новой системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии. Участники обсудили роль сторонников в жизни партии и избирательных кампаниях.
На собрании выступил временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета ЕР Владимир Якушев. Он подчеркнул важность участия сторонников в жизни партии и сообщил, что каждый, кто желает вступить в партию, обязательно проходит этот этап, пишет mkset.ru.
«Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать „на земле“, — прокомментировал временно исполняющий обязанности секретаря генсовета.
Одним из приоритетных направлений деятельности института сторонников является поддержка бойцов СВО и их семей, особенно на уровне законодательства. Фракция «Единой России» в Госдуме, являющаяся крупнейшей, активно продвигает инициативы сторонников.
Кроме того, партия планирует развивать экономику России в условиях санкций. Единороссы будут оказывать содействие некоммерческим организациям (НКО) через центр поддержки гражданских инициатив, а также помощь в участии в грантовых конкурсах.
Владимир Якушев со своей стороны поддержал идею сторонников организовать передвижные мастерские по протезированию и спортивной реабилитации. Особое внимание партия уделит развитию курса «Основы безопасности и защиты Родины», включенного в школьные программы. Все эти меры направлены на поддержку военнослужащих в зоне спецоперации и будут осуществляться при поддержке Минпросвещения.
На семинаре обсуждались вопросы, связанные с возможностью сокращения этапа нахождения в числе сторонников для тех, кто желает вступить в партию. Якушев подчеркнул важность установления четких стандартов для получения членства в ЕР. Эти стандарты должны исключать автоматическое принятие в члены партии после шестимесячного периода. Об этом сообщается на сайте ER.RU.
Подводя итоги совещания, Владимир Якушев рассказал, что ранее подобные встречи были проведены с участием первичных отделений ЕР и глав региональных исполкомов. Эти мероприятия были организованы в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года.