Глава фермы в Еловском районе скрыл от трудовой инспекции смерть тракториста

Posted 7 ноября, 06:17
Published 7 ноября, 06:17
Modified 7 ноября, 06:19
Updated 7 ноября, 06:19
Прокуратура Еловского района выявила нарушения законодательства в сфере охраны труда, повлекшие смерть тракториста-машиниста крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). В нарушение ч. 1 ст. 228.1 Трудового кодекса РФ работодатель — глава КФХ Пастухов И.С. не уведомил Госинспекцию труда в Пермском крае о несчастном случае с летальным исходом.
По факту поступившей информации региональная трудовая инспекция организовала расследование, по итогам которого будут приняты меры административного характера. Как рассказали в пресс-службе ведомства, материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
По данным базы контрагентов Rusprofile, КФХ Пастухов Иван Сысоевич находится в селе Малая Уса Еловского района. Его предприятие носит статус малого.