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Posted 7 ноября, 06:17

Published 7 ноября, 06:17

Modified 7 ноября, 06:19

Updated 7 ноября, 06:19

Глава фермы в Прикамье скрыл от трудовой инспекции смерть тракториста-машиниста

Глава фермы в Еловском районе скрыл от трудовой инспекции смерть тракториста

7 ноября 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney.

Глава фермы в Прикамье скрыл от трудовой инспекции смерть тракториста-машиниста

Следственные органы решат вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности.

Прокуратура Еловского района выявила нарушения законодательства в сфере охраны труда, повлекшие смерть тракториста-машиниста крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). В нарушение ч. 1 ст. 228.1 Трудового кодекса РФ работодатель — глава КФХ Пастухов И.С. не уведомил Госинспекцию труда в Пермском крае о несчастном случае с летальным исходом.

По факту поступившей информации региональная трудовая инспекция организовала расследование, по итогам которого будут приняты меры административного характера. Как рассказали в пресс-службе ведомства, материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

По данным базы контрагентов Rusprofile, КФХ Пастухов Иван Сысоевич находится в селе Малая Уса Еловского района. Его предприятие носит статус малого.

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#Происшествия#Пермь#Инспекция труда#Несчастный случай
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