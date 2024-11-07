Глава фермы в Еловском районе скрыл от трудовой инспекции смерть тракториста

По факту поступившей информации региональная трудовая инспекция организовала расследование, по итогам которого будут приняты меры административного характера. Как рассказали в пресс-службе ведомства, материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.