Госдума готовится к рассмотрению нового законопроекта о доходах иноагентов

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты начнут рассматривать новый законопроект на следующей неделе. Иноагентов хотят обязать открыть специальный рублевый счет для получения доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Как сообщает VSE42.Ru, получать деньги другими способами иноагентам запретят. Обновления в реестре иноагентов еженедельно публикует Минюст РФ.