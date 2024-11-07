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Posted 7 ноября, 12:10

Published 7 ноября, 12:10

Modified 7 ноября, 12:12

Updated 7 ноября, 12:12

В Госдуме рассмотрят законопроект о доходах иностранных агентов

Госдума готовится к рассмотрению нового законопроекта о доходах иноагентов

7 ноября 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney.

В Госдуме рассмотрят законопроект о доходах иностранных агентов

Сюжет
Госдума
Минюст РФ каждую пятницу публикует обновления в реестре иностранных агентов.

Государственная Дума РФ занялась разработкой нового законопроекта в отношении физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами. В документе предлагается утвердить особый порядок выплаты иноагентам средств за интеллектуальную деятельность.

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты начнут рассматривать новый законопроект на следующей неделе. Иноагентов хотят обязать открыть специальный рублевый счет для получения доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Как сообщает VSE42.Ru, получать деньги другими способами иноагентам запретят. Обновления в реестре иноагентов еженедельно публикует Минюст РФ.

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