К березниковскому водозабору «Извер» энергетики срочно тянут резервную линию

Posted 7 ноября, 09:08
Published 7 ноября, 09:08
Modified 7 ноября, 09:09
Updated 7 ноября, 09:09
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» ведут работы по восстановлению электроснабжения водозабора «Извер» в Березниках. Подробности сообщают в пресс-службе компании.
Энергетики филиала «Пермэнерго» сформировали группировку из четырёх бригад в составе более 20 человек персонала и шести единиц техники и спецтехники. Они выдвинулись для расчистки трассы воздушной линии электропередачи напряжением 6 киловольт, отходящей от подстанции «Заполье» (ПАО «Уралкалий»).
Непосредственно на водозабор «Извер» направлены две бригады «Россети Урал» в составе деяти человек с целью подключения мобильного резервного источника электроснабжения мощностью 400 кВА. Для этих целей потребуется строительство участка воздушной линии электропередачи.
Вчера в Прикамье на берегу небольшого водоема застрял снегоболотоход, направленный в Березники для решения проблем с электроснабжением.
Со 2 ноября в северных районах Прикамья продолжается чреда коммунальных аварий, связаных с сильными снегопадами и неготовностью коммунальной инфраструктуры к зиме. В Березниках энергетики уже неделю пытаются наладить энергоснабжение водовода «Извер».