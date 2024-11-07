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Posted 7 ноября, 09:08

Published 7 ноября, 09:08

Modified 7 ноября, 09:09

Updated 7 ноября, 09:09

В Березниках энергетики пытаются наладить работу водозабора «Извер»

К березниковскому водозабору «Извер» энергетики срочно тянут резервную линию

7 ноября 2024, 09:08
Фото: пресс-служба пермского филиала «Россети Урал».

В Березниках энергетики пытаются наладить работу водозабора «Извер»

Сюжет
Коммунальный рай
Также идет расчистка трассы воздушной линии электропередачи.

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» ведут работы по восстановлению электроснабжения водозабора «Извер» в Березниках. Подробности сообщают в пресс-службе компании.

Энергетики филиала «Пермэнерго» сформировали группировку из четырёх бригад в составе более 20 человек персонала и шести единиц техники и спецтехники. Они выдвинулись для расчистки трассы воздушной линии электропередачи напряжением 6 киловольт, отходящей от подстанции «Заполье» (ПАО «Уралкалий»).

Непосредственно на водозабор «Извер» направлены две бригады «Россети Урал» в составе деяти человек с целью подключения мобильного резервного источника электроснабжения мощностью 400 кВА. Для этих целей потребуется строительство участка воздушной линии электропередачи.

Вчера в Прикамье на берегу небольшого водоема застрял снегоболотоход, направленный в Березники для решения проблем с электроснабжением.

Со 2 ноября в северных районах Прикамья продолжается чреда коммунальных аварий, связаных с сильными снегопадами и неготовностью коммунальной инфраструктуры к зиме. В Березниках энергетики уже неделю пытаются наладить энергоснабжение водовода «Извер».

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