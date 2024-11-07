К березниковскому водозабору «Извер» энергетики срочно тянут резервную линию

Энергетики филиала «Пермэнерго» сформировали группировку из четырёх бригад в составе более 20 человек персонала и шести единиц техники и спецтехники. Они выдвинулись для расчистки трассы воздушной линии электропередачи напряжением 6 киловольт, отходящей от подстанции «Заполье» (ПАО «Уралкалий»).