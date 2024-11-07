Назван новый руководитель хора Пермского театра оперы и балета

Валерия Сафонова окончила Новосибирскую государственную консерваторию по классу хорового дирижирования. На протяжении почти 20 лет была участником хора musicAeterna. На протяжении нескольких лет Валерия Сафонова выходила на сцену Пермской оперы в разных амплуа: и как дирижер, и как хормейстер musicAeterna, и как солистка. Сотрудничество с musicAeterna определило широкий репертуарный кругозор Сафоновой — от старинной музыки до мировых премьер современных композиторов.