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Posted 7 ноября, 08:28

Published 7 ноября, 08:28

Modified 7 ноября, 08:29

Updated 7 ноября, 08:29

Хор Пермской оперы возглавила Валерия Сафонова

Назван новый руководитель хора Пермского театра оперы и балета

7 ноября 2024, 08:28
Фото: https://musicaeterna.org
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Хор Пермской оперы возглавила Валерия Сафонова

На протяжении почти 20 лет Валерия Сафонова была участником хора musicAeterna.

Хор Пермской оперы возглавила Валерия Сафонова. На протяжении почти 20 лет была участником хора musicAeterna, сообщает пресс-служба театра.

На посту главного хормейстера Сафонова продолжит развитие хора как одного из важнейших творческих коллективов театра, а также займется расширением его концертного репертуара, отмечают в учреждении культуры.

Валерия Сафонова окончила Новосибирскую государственную консерваторию по классу хорового дирижирования. На протяжении почти 20 лет была участником хора musicAeterna. На протяжении нескольких лет Валерия Сафонова выходила на сцену Пермской оперы в разных амплуа: и как дирижер, и как хормейстер musicAeterna, и как солистка. Сотрудничество с musicAeterna определило широкий репертуарный кругозор Сафоновой — от старинной музыки до мировых премьер современных композиторов.

Первым концертным выступлением Валерии Сафоновой во главе хора Пермской оперы станет концерт «Дух дышит, где хочет: пять веков английской музыки», который состоится 19 февраля 2025 года.

В октябре глава Перми Эдуард Соснин сходил с супругой в театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Глава города остался доволен представлением, о чем и сообщил на своих страницах в соцсетях. Пермяки ему тут же написали про запредельные цены на билеты в любимый театр.

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