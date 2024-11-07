Пансионат «Долголетие» в Протасах опечатан приставами

Posted 7 ноября, 13:21
Published 7 ноября, 13:21
Modified 7 ноября, 13:22
Updated 7 ноября, 13:22
Пансионат «Долголетие» в Протасах Пермского округа опечатан приставами. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Вчера, 6 ноября, Пермский районный суд по ходатайству прокуратуры приостановил деятельность социального приюта «Долголетие» в Протасах до устранения нарушений.
На прошлой неделе стало известно о двух случаях гибели пожилых людей в Пермском районе. Их родственники утверждают, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие». Оба постояльца приюта попали в больницу в критическом состоянии — у них были выявлены пролежни и гнойные инфекции мягких тканей.
В результате проверки надзорные органы нашли множество нарушений. Учреждение не имеет медицинской лицензии, нет медицинских работников и в целом количество персонала — четыре человека, что вероятно, проверяющие сочли недостаточным, уход за гражданами не осуществлялся должным образом. У пяти человек выявлены пролежни III–IV стадии, а также гнойные инфекции мягких тканей. Обслуживающий персонал не обучен работать с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций. Не организованы мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан.
Сегодня, 7 ноября, Свердловский районный суд Перми назначил запрет определенных действий управляющей пансионатом для пенсионеров «Долголетие» Татьяну Цыцеву. Ей нельзя общаться с потерпевшими, другими фигурантами дела и сотрудниками «Долголетия», а также пользоваться средствами связи.
Цыцеву обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие установило, что с 1 июля по 4 октября этого года в пансионате «Долголетие» в Протасах оказывались услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев.