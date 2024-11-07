Пермские хоккеисты побеждают в Норильске

Posted 7 ноября, 16:36
Published 7 ноября, 16:36
Modified 7 ноября, 16:37
Updated 7 ноября, 16:37
В завершившейся в Норильске встрече в рамках Чемпионата России — ВХЛ «молотобойцы» в первом матче выездной серии оказались сильнее хозяев из ХК «Норильск».
Борьба была довольно равной. Шайбы у пермяков забросили Виктор Пластинин, Дмитрий Зайцев, Арсений Арохин и дублем отличился Денис Голубев.
Победа подняла «Молот» с 20 на 16 строчку турнирной таблицы.
Далее «Молот» отправляется в Красноярск, где 10 ноября встретится с «Соколом». Начало матча в 11:00 по пермскому времени.
3 ноября в заключительном матче домашней серии ХК «Молот» уступил ХК «Челны» (Набережные Челны). Встреча завершилась со счетом 3:4.