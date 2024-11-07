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Posted 7 ноября, 16:36

Published 7 ноября, 16:36

Modified 7 ноября, 16:37

Updated 7 ноября, 16:37

ХК «Молот» победил в Норильске 3:5

Пермские хоккеисты побеждают в Норильске

7 ноября 2024, 16:36
Фото: ВХЛ.

ХК «Молот» победил в Норильске 3:5

Пермские хоккеисты победили в равной борьбе.

В завершившейся в Норильске встрече в рамках Чемпионата России — ВХЛ «молотобойцы» в первом матче выездной серии оказались сильнее хозяев из ХК «Норильск».

Борьба была довольно равной. Шайбы у пермяков забросили Виктор Пластинин, Дмитрий Зайцев, Арсений Арохин и дублем отличился Денис Голубев.

Победа подняла «Молот» с 20 на 16 строчку турнирной таблицы.

Далее «Молот» отправляется в Красноярск, где 10 ноября встретится с «Соколом». Начало матча в 11:00 по пермскому времени.

3 ноября в заключительном матче домашней серии ХК «Молот» уступил ХК «Челны» (Набережные Челны). Встреча завершилась со счетом 3:4.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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