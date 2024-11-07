Пермяк так спешил домой с вахты, что прицепился к подножке вагона в Новом Уренгое

Posted 7 ноября, 12:39
Published 7 ноября, 12:39
Modified 7 ноября, 12:40
Updated 7 ноября, 12:40
Транспортные полицейские Тюмени задержали жителя Пермского края, пытавшееся проехать на подножке поезда. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
6 ноября около 12 часов ночи в Тюменский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что проводник пассажирского состава «Новый Уренгой — Москва» сорвал стоп-кран. Таким образом он попытался предотвратить травмирование одного из пассажиров.
По прибытию состава в Тюмень, транспортные полицейские вышли к поезду и задержали 50-летнего жителя Пермского края. Установлено, что мужчина возвращался с вахты из Нового Уренгоя и опоздал на посадку. Подходя к поезду, он увидел, что состав тронулся. Тогда опоздавший пассажир зацепился за поручни уходящего вагона.
Вахтовика, находящегося на подножке, заметил проводник 12 вагона и сразу сорвал стоп-кран. Вынужденная остановка поезда составила 4 минуты, пока мужчина зашел в вагон и занял свое место.
Сотрудники транспортной полиции провели с нарушителем профилактическую беседу и составили административный протокол. В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.
В июне 2022 года полицейские задержали пермяка, подозреваемого в поджоге поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург — это мужчина 1984 года рождения. Он ехал из Нового Уренгоя в Тюмень.