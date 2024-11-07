Пермяк так спешил домой с вахты, что прицепился к подножке вагона в Новом Уренгое

По прибытию состава в Тюмень, транспортные полицейские вышли к поезду и задержали 50-летнего жителя Пермского края. Установлено, что мужчина возвращался с вахты из Нового Уренгоя и опоздал на посадку. Подходя к поезду, он увидел, что состав тронулся. Тогда опоздавший пассажир зацепился за поручни уходящего вагона.