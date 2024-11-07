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Posted 7 ноября, 12:39

Published 7 ноября, 12:39

Modified 7 ноября, 12:40

Updated 7 ноября, 12:40

Пермяка задержали в Тюмени за проезд на подножке вагона поезда

Пермяк так спешил домой с вахты, что прицепился к подножке вагона в Новом Уренгое

7 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.

Пермяка задержали в Тюмени за проезд на подножке вагона поезда

Сюжет
Пермская езда
Проводник сорвал стоп-кран и мужчина занял свое место.

Транспортные полицейские Тюмени задержали жителя Пермского края, пытавшееся проехать на подножке поезда. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

6 ноября около 12 часов ночи в Тюменский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что проводник пассажирского состава «Новый Уренгой — Москва» сорвал стоп-кран. Таким образом он попытался предотвратить травмирование одного из пассажиров.

По прибытию состава в Тюмень, транспортные полицейские вышли к поезду и задержали 50-летнего жителя Пермского края. Установлено, что мужчина возвращался с вахты из Нового Уренгоя и опоздал на посадку. Подходя к поезду, он увидел, что состав тронулся. Тогда опоздавший пассажир зацепился за поручни уходящего вагона.

Вахтовика, находящегося на подножке, заметил проводник 12 вагона и сразу сорвал стоп-кран. Вынужденная остановка поезда составила 4 минуты, пока мужчина зашел в вагон и занял свое место.

Сотрудники транспортной полиции провели с нарушителем профилактическую беседу и составили административный протокол. В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

В июне 2022 года полицейские задержали пермяка, подозреваемого в поджоге поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург — это мужчина 1984 года рождения. Он ехал из Нового Уренгоя в Тюмень.

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#Общество#Пермская езда#Вагоны#Вахтовой метод
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