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Posted 7 ноября, 11:56

Published 7 ноября, 11:56

Modified 7 ноября, 11:58

Updated 7 ноября, 11:58

В понедельник, 11 ноября, в Перми будет открыт памятник Достоевскому

Пермякам показали, как будет выглядеть памятник Достоевскому в сквере Декабристов

7 ноября 2024, 11:56
Фото: ВКонтакте/Мастерская Юлии Лушниковой-Матвеевой.

В понедельник, 11 ноября, в Перми будет открыт памятник Достоевскому

Открытие мемориала запланировано на 11 ноября.

Стало известно, как будет памятник Федору Достоевскому в Перми. Фото с памятником опубликовала пермский скульптор Юлия Лушникова.

Достоевский предстаёт в арестантской шинели, а в одной руке он держат Евангелие.

На фото запечатлён главный идеолог установки памятника, доктор филологических наук, профессор, преподаватель Пермского университета Олег Сыромятников и скульптор Алексей Матвеев.

Главный архитектор памятника, открытие которого состоится в День рождения писателя 11 ноября в 11:00 в сквере Декабристов (ул.Достоевского), Александр Рогожников, архитектор Геннадий Воженников.

Подготовка к установке памятника Достоевскому начались в июле текущего года. На участке были произведены археологические изыскания с целью изучить культурный слой.

Постановление об установке памятника еще в 2019 году подписал тогдашний мэр Перми Дмитрий Самойлов. Установка памятника писателю инициирована Пермским отделением Российского общества Достоевского, которое и профинансировало все работы. Пять лет назад памятник оценивался в 10 миллионов рублей. В эту сумму включена работа проектировщика, скульптора, архитектора, транспортировка постамента и памятника.

#Пермь#Памятник#Культура#Достоевский#Достопримечательность
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