Пермякам показали, как будет выглядеть памятник Достоевскому в сквере Декабристов

Posted 7 ноября, 11:56
Published 7 ноября, 11:56
Modified 7 ноября, 11:58
Updated 7 ноября, 11:58
Стало известно, как будет памятник Федору Достоевскому в Перми. Фото с памятником опубликовала пермский скульптор Юлия Лушникова.
Достоевский предстаёт в арестантской шинели, а в одной руке он держат Евангелие.
На фото запечатлён главный идеолог установки памятника, доктор филологических наук, профессор, преподаватель Пермского университета Олег Сыромятников и скульптор Алексей Матвеев.
Главный архитектор памятника, открытие которого состоится в День рождения писателя 11 ноября в 11:00 в сквере Декабристов (ул.Достоевского), Александр Рогожников, архитектор Геннадий Воженников.
Подготовка к установке памятника Достоевскому начались в июле текущего года. На участке были произведены археологические изыскания с целью изучить культурный слой.
Постановление об установке памятника еще в 2019 году подписал тогдашний мэр Перми Дмитрий Самойлов. Установка памятника писателю инициирована Пермским отделением Российского общества Достоевского, которое и профинансировало все работы. Пять лет назад памятник оценивался в 10 миллионов рублей. В эту сумму включена работа проектировщика, скульптора, архитектора, транспортировка постамента и памятника.