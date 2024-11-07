Пермякам показали, как будет выглядеть памятник Достоевскому в сквере Декабристов

Постановление об установке памятника еще в 2019 году подписал тогдашний мэр Перми Дмитрий Самойлов. Установка памятника писателю инициирована Пермским отделением Российского общества Достоевского, которое и профинансировало все работы. Пять лет назад памятник оценивался в 10 миллионов рублей. В эту сумму включена работа проектировщика, скульптора, архитектора, транспортировка постамента и памятника.