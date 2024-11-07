Пермяки смогут чаще летать прямыми рейсами в Сочи в новогодние каникулы

Posted 7 ноября, 09:28
Published 7 ноября, 09:28
Modified 7 ноября, 09:30
Updated 7 ноября, 09:30
Пермяки смогут чаще летать в Сочи в грядущие новогодние праздники. Авиакомпания Nordwind увеличила количество рейсов с двух до трех перелетов в неделю. Изменения установлены на период с 23 декабря по 6 января, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
Рейсы будут проходить на самолетах Boeing-737-900 и Airbus-321 вместимостью от 215 до 220 пассажиров. Согласно сайту Nordwind, стоимость самого дешевого билета в Сочи в одну сторону составит более 9,7 тыс. рублей. Кроме того, в новогодние праздники пермяки смогут путешествовать в Калининград — перелеты запланированы с частотой два раза в неделю.