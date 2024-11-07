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Posted 7 ноября, 09:28

Published 7 ноября, 09:28

Modified 7 ноября, 09:30

Updated 7 ноября, 09:30

Летать из Перми в Сочи в новогодние праздники можно будет три раза в неделю

Пермяки смогут чаще летать прямыми рейсами в Сочи в новогодние каникулы

7 ноября 2024, 09:28
Фото: fusionbrain.ai.

Летать из Перми в Сочи в новогодние праздники можно будет три раза в неделю

Сюжет
Туризм
Самый недорогой билет авиакомпании стоит около 10 тыс. рублей.

Пермяки смогут чаще летать в Сочи в грядущие новогодние праздники. Авиакомпания Nordwind увеличила количество рейсов с двух до трех перелетов в неделю. Изменения установлены на период с 23 декабря по 6 января, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Рейсы будут проходить на самолетах Boeing-737-900 и Airbus-321 вместимостью от 215 до 220 пассажиров. Согласно сайту Nordwind, стоимость самого дешевого билета в Сочи в одну сторону составит более 9,7 тыс. рублей. Кроме того, в новогодние праздники пермяки смогут путешествовать в Калининград — перелеты запланированы с частотой два раза в неделю.

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#Общество#Пермь#Авиарейс#Туризм#Путешествия#Внутренний туризм#Сочи
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