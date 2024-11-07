Пермяки увидят романтическую комедию «Втроем» раньше остальных россиян

Posted 7 ноября, 08:10
Published 7 ноября, 08:10
Modified 7 ноября, 09:04
Updated 7 ноября, 09:04
Пермяки увидят романтическую комедию «Втроем» (16+) раньше выхода на экраны кинотеатров. Предпремьерный показ фильма пройдет 18 ноября в 19:00 в «Кристалл-центре» (бывший кинотеатр «Кристалл», Комсомольский проспект, 53). Билеты можно приобрести на сайте Пермской синематеки.
Как сообщает пресс-служба АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия»), производством комедии занималась «Свердловская киностудия». Она получит рибейт (возврат части средств, затраченных на съемки на территории Прикамья) в размере свыше 13,8 млн рублей из бюджета Прикамья.
Фильм в жанре роуд-муви был снят прошлой осенью. На экране предстают Пермь, Кизел, Лысьва, этнографический музей в Чусовом, а также деревню Кондратово. Фильм «Втроем» рассказывает историю о чиновнице Минкульта Даше, которая сбегает от нахлынувших проблем в командировку по Пермскому краю. Ее попутчиком становится едва знакомый Сергей. Вместе они путешествуют по городам и селам Прикамья, где встречают искренних и добрых местных жителей. Режиссер-постановщик киноленты — Александра Сарана, роли исполнили Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и другие.