Пермяки увидят романтическую комедию «Втроем» раньше остальных россиян

Фильм в жанре роуд-муви был снят прошлой осенью. На экране предстают Пермь, Кизел, Лысьва, этнографический музей в Чусовом, а также деревню Кондратово. Фильм «Втроем» рассказывает историю о чиновнице Минкульта Даше, которая сбегает от нахлынувших проблем в командировку по Пермскому краю. Ее попутчиком становится едва знакомый Сергей. Вместе они путешествуют по городам и селам Прикамья, где встречают искренних и добрых местных жителей. Режиссер-постановщик киноленты — Александра Сарана, роли исполнили Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и другие.