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Posted 7 ноября, 08:10

Published 7 ноября, 08:10

Modified 7 ноября, 09:04

Updated 7 ноября, 09:04

кадр из фильма «Втроем»

Пермяки увидят романтическую комедию «Втроем» раньше остальных россиян

7 ноября 2024, 08:10
Фото: «Свердловская киностудия». кадр из фильма «Втроем»

Пермяки увидят романтическую комедию «Втроем» раньше премьеры в кинотеатрах

Кинолента выходит в российский прокат через две недели.

Пермяки увидят романтическую комедию «Втроем» (16+) раньше выхода на экраны кинотеатров. Предпремьерный показ фильма пройдет 18 ноября в 19:00 в «Кристалл-центре» (бывший кинотеатр «Кристалл», Комсомольский проспект, 53). Билеты можно приобрести на сайте Пермской синематеки.

Как сообщает пресс-служба АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия»), производством комедии занималась «Свердловская киностудия». Она получит рибейт (возврат части средств, затраченных на съемки на территории Прикамья) в размере свыше 13,8 млн рублей из бюджета Прикамья.

Фильм в жанре роуд-муви был снят прошлой осенью. На экране предстают Пермь, Кизел, Лысьва, этнографический музей в Чусовом, а также деревню Кондратово. Фильм «Втроем» рассказывает историю о чиновнице Минкульта Даше, которая сбегает от нахлынувших проблем в командировку по Пермскому краю. Ее попутчиком становится едва знакомый Сергей. Вместе они путешествуют по городам и селам Прикамья, где встречают искренних и добрых местных жителей. Режиссер-постановщик киноленты — Александра Сарана, роли исполнили Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Алесь Снопковский и другие.

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