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Posted 7 ноября, 10:09

Published 7 ноября, 10:09

Modified 7 ноября, 10:11

Updated 7 ноября, 10:11

В Пермском крае 8 ноября ожидаются гололедица и отложения изморози

Пермяков вновь предупреждают об сложной обстановке на дорогах края

7 ноября 2024, 10:09
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае 8 ноября ожидаются гололедица и отложения изморози

Возможны новые аварии на линиях электропередач

По данным Пермского ЦГМС 8 ноября по краю прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

Напомним, что начало зимы 2024-2025 негативно сказалось на коммунальных сетях Пермского края. Перебои в электро-и водоснабжении испытали жители Березниковского, Соликамского и Чердынского округов.

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