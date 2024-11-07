Пермяков вновь предупреждают об сложной обстановке на дорогах края

Posted 7 ноября, 10:09
Published 7 ноября, 10:09
Modified 7 ноября, 10:11
Updated 7 ноября, 10:11
По данным Пермского ЦГМС 8 ноября по краю прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Напомним, что начало зимы 2024-2025 негативно сказалось на коммунальных сетях Пермского края. Перебои в электро-и водоснабжении испытали жители Березниковского, Соликамского и Чердынского округов.