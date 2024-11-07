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Posted 7 ноября, 04:03

Published 7 ноября, 04:03

Modified 7 ноября, 08:15

Updated 7 ноября, 08:15

По Перми на один день запустят вагон КТМ-5 в честь 95-летия пермского трамвая

По Перми на один день запустят вагон КТМ-5 в честь 95-летия пермского трамвая

7 ноября 2024, 04:03
Фото: Департамент транспорта администрации Перми.
Сюжет
Праздник
Модель является самой массовой в мире.

Сегодня, 7 ноября, по Перми планируется запустить праздничный вагон КТМ-5 по маршруту №11 «ст. Пермь-2 — Висим» в честь 95-летия пермского трамвая. Распознать его будет возможно по классической красной окраске, первые пассажиры транспортного средства получат памятные билеты от кондуктора.

В 2024 году возраст пермского трамвая уменьшился с 15,7 до 8,4 лет за счет обновления подвижного состава и вывода из строя старых моделей, в том числе вагона КТМ-5.

— Однако именно эта модель у многих поколений пермяков ассоциируется с трамваем. Вернуться в эту эпоху на один день можно будет благодаря сохраненному ходовому музейному экспонату, — рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс». На улицы Перми трамваи КТМ-5 впервые вышли в 1970-х годах. Модель является самой массовой в мире, в краевую столицу она поставлялась до 90-х.

В течение последних пяти лет в город поступило 68 современных трамваев. Пермский трамвай — это один из самых молодых трамвайных парков в России. Пассажиропоток трамвайного сообщения составляет 30 млн. пассажиров в год.

Фото: Департамент транспорта администрации Перми
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#Пермь#Трамвай#Праздник#Транспорт#Общественный транспорт#История#Модернизация#КТМ-5
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