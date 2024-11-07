По Перми на один день запустят вагон КТМ-5 в честь 95-летия пермского трамвая

— Однако именно эта модель у многих поколений пермяков ассоциируется с трамваем. Вернуться в эту эпоху на один день можно будет благодаря сохраненному ходовому музейному экспонату, — рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс». На улицы Перми трамваи КТМ-5 впервые вышли в 1970-х годах. Модель является самой массовой в мире, в краевую столицу она поставлялась до 90-х.