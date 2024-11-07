Предприниматель организовал в Пермском крае нелегальную базу отдыха

Posted 7 ноября, 15:33
Published 7 ноября, 15:33
Modified 7 ноября, 15:35
Updated 7 ноября, 15:35
Россельхознадзор обнаружил на землях сельхозназначения в Добрянском округе незаконную базу отдыха. Подробности сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
23 октября в Управление от Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры поступила информация о том, что на земельном участке сельхозназначения расположена база отдыха «Тишина».
В соответствии с п. 1 ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться только для ведения сельскохозяйственного производства.
Собственником участка является индивидуальный предприниматель.
31 октября в ходе выездного обследования ведомства информация подтвердилась. На территории участка расположены палатки, вагончики, качели, лавочки и иные временные сооружения, предназначенные для отдыха. Для сельскохозяйственного производства участок не используется, зарастает древесной и сорной растительностью.
Материалы проверки переданы в Управление Росреестра по Пермскому краю для принятия мер по использованию земельного участка не по назначению.
Вчера, 6 ноября, Управлением собственнику участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. В частности, за не проведение мероприятий по охране сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесной растительности.
В Свердловском районе Перми планируют построить центр пляжных видов спорта. Спорткомплекс площадью 4 тыс. кв. м будет располагаться в микрорайоне Краснова, на ул. Куйбышева, 125. Инвестором проекта выступает нефтедобывающая компания «УНК-Пермь», контролируемая девелопером Геннадием Кузнецовым.