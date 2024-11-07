Предприниматель организовал в Пермском крае нелегальную базу отдыха

31 октября в ходе выездного обследования ведомства информация подтвердилась. На территории участка расположены палатки, вагончики, качели, лавочки и иные временные сооружения, предназначенные для отдыха. Для сельскохозяйственного производства участок не используется, зарастает древесной и сорной растительностью.