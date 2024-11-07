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Posted 7 ноября, 12:54

Published 7 ноября, 12:54

Modified 7 ноября, 12:56

Updated 7 ноября, 12:56

В возрасте 75 лет ушла из жизни профессор ПГНИУ, миколог Лидия Переведенцева

Скончалась профессор ПГНИУ, популяризатор науки Лидия Переведенцева

7 ноября 2024, 12:54
Фото: properm.ru; пресс-служба ПГНИУ.

В возрасте 75 лет ушла из жизни профессор ПГНИУ, миколог Лидия Переведенцева

Сюжет
ПГНИУ
Прощание состоится в эту субботу, 9 ноября.

Вчера, 6 ноября, скончалась профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного университета (ПГНИУ), доктор биологических наук Лидия Переведенцева. Ей было 75 лет, печальную новость сообщили в пресс-службе вуза.

Лидия Григорьевна родилась 27 декабря 1948 года в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермской области. Она окончила среднюю школу №7 с золотой медалью, а затем отучилась с отличием на факультете биологии и химии в Пермском государственном педагогическом институте. В 1975–1978 годах очно училась в аспирантуре в Институте экологии растений и животных УрО АН СССР в Свердловске (ныне Екатеринбург), защитила кандидатскую диссертацию.

В 199 году Лидия Переведенцева защитила докторскую диссертацию на тему «Биота и экология агарикоидных базидиомицетов Пермской области» по специальности 03.02.12 — микология. Она трудилась ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором на кафедре ботаники Пермского пединститута. В 2003 году стала профессором кафедры ботаники и генетики растений ПГУ.

Лидия Григорьевна опубликовала более 180 научных работ. Она была автором и соавтором известных научных и научно-популярных книг, таких как «Грибы России» (1995), «Кадастр агариковых грибов Пермской области» (1996), «Стоит Антошка на одной ножке» (2000), «Красная книга Пермского края» (2008) и многих других. Профессор была одним из ведущих микологов России, ее работы актуальны и в России, и за рубежом.

В 2006 году Лидии Переведенцевой присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2021 году она стала лауреатом I степени премии Пермского края в области науки по направлению «Биологические и сельскохозяйственные науки» за серию работ «Биота и экология грибов Пермского края». Профессор была популяризатором биологии — она нередко давала интервью и комментарии журналистам. Прощание с Лидией Григорьевной состоится в субботу, 9 ноября, в 11:00 в первом корпусе ПГНИУ (Букирева, 15).

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