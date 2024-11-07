Скончалась профессор ПГНИУ, популяризатор науки Лидия Переведенцева

В 2006 году Лидии Переведенцевой присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2021 году она стала лауреатом I степени премии Пермского края в области науки по направлению «Биологические и сельскохозяйственные науки» за серию работ «Биота и экология грибов Пермского края». Профессор была популяризатором биологии — она нередко давала интервью и комментарии журналистам. Прощание с Лидией Григорьевной состоится в субботу, 9 ноября, в 11:00 в первом корпусе ПГНИУ (Букирева, 15).