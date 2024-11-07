Арестованному экс-депутату Заксобрания Прикамья хотят предъявить новые обвинения

Posted 7 ноября, 02:45
Published 7 ноября, 02:45
Modified 7 ноября, 03:31
Updated 7 ноября, 03:31
Бывшего депутата заксобрания Пермской области, замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и бизнесмена Алексея Гоцыка суд оставил в СИЗО до 6 февраля 2025 года. Информация об этом появилась на сайте Басманного районного суда.
Расследование не завершилось до 6 ноября, поскольку нужно получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз и предъявить Вахрину и Гоцыку новые обвинения. О продлении меры пресечения ходатайствовали следователь и прокурор. Следствие полагает, что на свободе Вахрин может нести угрозу свидетелям с целью дачи ими ложных показаний в его интересах, а также взаимодействовать с Гоцыком.
Напомним, чиновника арестовали в июне в столице. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его подельник бизнесмен Алексей Гоцык подозревается в даче взятки.