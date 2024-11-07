Арестованному экс-депутату Заксобрания Прикамья хотят предъявить новые обвинения

Расследование не завершилось до 6 ноября, поскольку нужно получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз и предъявить Вахрину и Гоцыку новые обвинения. О продлении меры пресечения ходатайствовали следователь и прокурор. Следствие полагает, что на свободе Вахрин может нести угрозу свидетелям с целью дачи ими ложных показаний в его интересах, а также взаимодействовать с Гоцыком.