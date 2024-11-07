properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 02:45

Published 7 ноября, 02:45

Modified 7 ноября, 03:31

Updated 7 ноября, 03:31

Арестованному экс-депутату Заксобрания Прикамья хотят предъявить новые обвинения

Арестованному экс-депутату Заксобрания Прикамья хотят предъявить новые обвинения

7 ноября 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney.
Чиновника задержали летом этого года по делу о взятке в особо крупном размере.

Бывшего депутата заксобрания Пермской области, замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и бизнесмена Алексея Гоцыка суд оставил в СИЗО до 6 февраля 2025 года. Информация об этом появилась на сайте Басманного районного суда.

Расследование не завершилось до 6 ноября, поскольку нужно получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз и предъявить Вахрину и Гоцыку новые обвинения. О продлении меры пресечения ходатайствовали следователь и прокурор. Следствие полагает, что на свободе Вахрин может нести угрозу свидетелям с целью дачи ими ложных показаний в его интересах, а также взаимодействовать с Гоцыком.

Напомним, чиновника арестовали в июне в столице. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Его подельник бизнесмен Алексей Гоцык подозревается в даче взятки.

Читайте также:
Сотрудника Пермского филиала вуза осудят за торговлю поддельными удостоверениямиПредприниматель из Перми дал налоговому инспектору полумиллионную взяткуВ Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
#Взятка#Тюмень#Расследование#Сизо#Арест#Прокурор#Экспертиза#Подельник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика