Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер впервые победил во всероссийской премии

Posted 7 ноября, 10:33
Published 7 ноября, 10:33
Modified 7 ноября, 10:37
Updated 7 ноября, 10:37
Актер из Лысьвы Ярослав Могильников, ставший известным после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), получил всероссийскую премию. Юноша победил в номинации «Новые лица. Кино и сериалы» премии журнала «OK!» «Больше, чем звезды». Ярослав удостоен награды за главную роль в сериале «Юг» (16+).
«Моя первая кинонаграда. Благодарю всех, кто за меня голосовал, а также Ивана Соснина, режиссера сериала „Юг“ и по совместительству просто прекрасного человека», — написал Могильников в своем Telegram-канале. Актер призывал фанатов голосовать за свою кандидатуру — победителей премии журнала «OK!» выбирали по итогам читательского голосования.
Сериал «Юг» рассказывает о зажатом скромном мальчике Юге Кипене. Его воспитывает бабушка, так как мама давно умерла, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие подросток находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется в путешествие по России, чтобы найти своего родного папу.