Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер впервые победил во всероссийской премии

Сериал «Юг» рассказывает о зажатом скромном мальчике Юге Кипене. Его воспитывает бабушка, так как мама давно умерла, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие подросток находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется в путешествие по России, чтобы найти своего родного папу.