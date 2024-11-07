Управляющую приютом «Долголетие», где умирали старики, отпустили в зале суда

Как сообщил журналист Properm.ru из зала суда, следователь Глеб Ведерников зачитал фабулу дела. По словам следователя, обвиняемая склонна к давлению на персонал и близких и может уничтожить доказательства преступлений. Цыцева виновной себя не признает и заявила суду, что в пансионате были созданы «идеальные условия и никто стариков не убивал». Адвокат Александр Кичев просил меру пресечения не связанную с арестом в СИЗО.