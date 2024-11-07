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Posted 7 ноября, 08:05

Published 7 ноября, 08:05

Modified 7 ноября, 08:52

Updated 7 ноября, 08:52

Управляющую приютом «Долголетие», где умирали старики, отпустили в зале суда

Управляющую приютом «Долголетие», где умирали старики, отпустили в зале суда

7 ноября 2024, 08:05
Фото: properm.ru.
После пребывания в «Долголетии» скончались мужчина и женщина.

Свердловский районный суд Перми назначил запрет определенных действий управляющей пансионатом для пенсионеров «Долголетие» Татьяну Цыцеву. Недавно СМИ стало известно о гибели двух пожилых людей, пребывавших в приюте.

Как сообщил журналист Properm.ru из зала суда, следователь Глеб Ведерников зачитал фабулу дела. По словам следователя, обвиняемая склонна к давлению на персонал и близких и может уничтожить доказательства преступлений. Цыцева виновной себя не признает и заявила суду, что в пансионате были созданы «идеальные условия и никто стариков не убивал». Адвокат Александр Кичев просил меру пресечения не связанную с арестом в СИЗО.

Суд принял решение назначить обвиняемой запрет определенных действий. Ей нельзя общаться с потерпевшими, другими фигурантами дела и сотрудниками «Долголетия», а также пользоваться средствами связи.

Цыцеву обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие установило, что с 1 июля по 4 октября этого года в пансионате «Долголетие» в Протасах оказывались услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев.

Ранее родственники погибших сообщили редакции Properm.ru, что после пребывания в «Долголетии» скончались мужчина и женщина. По словам потерпевших, именно Цыцева утверждала, что их ныне покойные родственники поступили в пансионат в тяжелом состоянии. Кроме того, женщина обвиняла родственников в ненадлежащем обращении с пенсионерами.

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