«Уралхим» и Пермский НИИ сельского хозяйства провели опыт с аммиаком

В итоге средняя масса одного растения на варианте с применением аммиака составила 520-600 г, а при использовании стандартной технологии — 450-500 г. Количество сформированных початков совпало — 1,3-2 штуки на одном растении. На варианте с использованием аммиака зафиксировано увеличение массы одного початка относительно стандартной технологии на 3% — до 108-110 г. Биологическая урожайность зеленой массы кукурузы на опытном варианте превысила контрольный вариант на 15% и составила 580 ц/га.