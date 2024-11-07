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Posted 7 ноября, 13:52

Published 7 ноября, 13:52

Modified 7 ноября, 13:54

Updated 7 ноября, 13:54

В Березниках подключили к энергоснабжению водозабор «Извер»

В Березниках подключили к энергоснабжению проблемный водозабор

7 ноября 2024, 13:52
Фото: Россети Урал.

В Березниках подключили к энергоснабжению водозабор «Извер»

Сюжет
Коммунальный рай
На заполнение системы займет не менее 6 часов.

Сегодня, в 16:20, было восстановлено электроснабжение водозабора «Извер», который обеспечивает водой часть Березников. Об этом сообщают в краевом минЖКХ.

Начинается заполнение резервуаров, управляющие компании приступают к регулированию насосного оборудования. По оценке специалистов, заполнение системы и выход на рабочий режим водозабора займет не меньше 6 часов.

В ведомстве напоминают, что в Пермском крае со 2 ноября шли обильные ливни, переходящие в снегопады, метеорическую обстановку осложняли порывы шквалистого ветра. В следствии чего произошли падения деревьев на провода, обрывы проводов и технологические нарушения на линиях электропередачи. Особенно сложной была ситуация в Соликамском, Березниковском и Чердынском округах.

Для ликвидации последствий непогоды были задействованы бригады компаний «Россети Урал», «Краевые электрические сети», «ОРЭС-Прикамья» и «Уралкалий».

Усилиями объединенной группировки энергетиков в 15:20 одна из воздушных линий была включена, в 16:10 напряжение было подано на насосное оборудование водозабора. К этому часу «Извер» запущен в работу, идет наполнение резервуаров, сообщают «Росссети Урал».

Резервный источник электроснабжения мощностью 400 кВА, предоставленный компанией «Россети Урал», остается на коммунальном объекте — на случай непредвиденных обстоятельств.

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#Коммунальный рай#Авария#Березники#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
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