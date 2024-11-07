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Posted 7 ноября, 05:41

Published 7 ноября, 05:41

Modified 7 ноября, 07:33

Updated 7 ноября, 07:33

Дом на Маяковского, 54

В Дзержинском районе достроили два дома для переселения людей из аварийного жилья

7 ноября 2024, 05:41
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина. Дом на Маяковского, 54

В Перми достроили два дома на Маяковского для переселения из аварийного жилья

Сюжет
Аварийное жилье
Десятиэтажки находятся в микрорайоне Заостровка.

В Перми завершилось строительство домов по ул. Маяковского, 54 и 57, предназначенных для переселения людей из аварийного жилья. Каждое из зданий рассчитано на 250 одно-, двух- и трехкомнатных квартир, сообщает пресс-служба городской администрации.

В квартирах выполнена отделка, а на придомовых территориях обустроены площадки для отдыха, спорта и игр, также установлены малые архитектурные формы. Здания приспособлены для маломобильных групп населения. Чиновники планируют, что сюда переедут 500 семей из ветхого жилья. До конца года должна начаться выдача ключей, сейчас дома проходят процедуру ввода в эксплуатацию.

Строительство шло при поддержке краевых властей, по национальному проекту «Жилье и городская среда». Благодаря этому будет расселено 17,3 тыс. кв. м аварийного жилья, находящегося в разных районах Перми.

UPD. В пресс-службе администрации Перми уточнили Properm.ru, что в новые дома заселятся жильцы 196 аварийных домов. При переселении пермяков в здания на Маяковского, 54 и 57 учитывался территориальный принцип проживания — то есть, жилые помещения в них в первую очередь предлагались жителям Кировского и Дзержинского районов.

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#Недвижимость#Аварийное жилье#Пермь
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