В Дзержинском районе достроили два дома для переселения людей из аварийного жилья

В квартирах выполнена отделка, а на придомовых территориях обустроены площадки для отдыха, спорта и игр, также установлены малые архитектурные формы. Здания приспособлены для маломобильных групп населения. Чиновники планируют, что сюда переедут 500 семей из ветхого жилья. До конца года должна начаться выдача ключей, сейчас дома проходят процедуру ввода в эксплуатацию.