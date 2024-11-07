Во время ликвидации коммунальных аварий в Верхнекамье утопили болотоход

Posted 7 ноября, 03:14
Published 7 ноября, 03:14
Modified 7 ноября, 08:31
Updated 7 ноября, 08:31
Вчера в Прикамье на берегу небольшого водоема застрял снегоболотоход, направленный в Березники для решения проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в телеграм-канале «Россети Урал».
В компании отмечают, что транспортное средство завязло в условиях экстремального бездорожья. Снегоболотоходу не удалось преодолеть «раскисший глинистый берег». По состоянию на 6 ноября 22:30, проходили попытки самостоятельного выхода машины на твердую почву. На помощь были направлены три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах.
«Электросетевой объект „ОРЭС –Прикамья“ находится в практически недоступной в это время года местности. Трасса воздушной линии — в крайне неудовлетворительном состоянии», — сообщили Россети.