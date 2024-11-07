Во время ликвидации коммунальных аварий в Верхнекамье утопили болотоход

В компании отмечают, что транспортное средство завязло в условиях экстремального бездорожья. Снегоболотоходу не удалось преодолеть «раскисший глинистый берег». По состоянию на 6 ноября 22:30, проходили попытки самостоятельного выхода машины на твердую почву. На помощь были направлены три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах.