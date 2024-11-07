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Posted 7 ноября, 03:14

Published 7 ноября, 03:14

Modified 7 ноября, 08:31

Updated 7 ноября, 08:31

Во время ликвидации коммунальных аварий в Верхнекамье утопили болотоход

Во время ликвидации коммунальных аварий в Верхнекамье утопили болотоход

7 ноября 2024, 03:14
Фото: Россети Урал.
Для оказания помощи на место происшествия направлены три специалиста Березниковских сетей на снегоходах.

Вчера в Прикамье на берегу небольшого водоема застрял снегоболотоход, направленный в Березники для решения проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в телеграм-канале «Россети Урал».

В компании отмечают, что транспортное средство завязло в условиях экстремального бездорожья. Снегоболотоходу не удалось преодолеть «раскисший глинистый берег». По состоянию на 6 ноября 22:30, проходили попытки самостоятельного выхода машины на твердую почву. На помощь были направлены три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах.

«Электросетевой объект „ОРЭС –Прикамья“ находится в практически недоступной в это время года местности. Трасса воздушной линии — в крайне неудовлетворительном состоянии», — сообщили Россети.

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#Березники#Спасатели#Прикамье#Бездорожье#Снегоходы#Электроснабжение#Глина#Россети Урал
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