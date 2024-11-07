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Posted 7 ноября, 04:39

Published 7 ноября, 04:39

Modified 7 ноября, 04:48

Updated 7 ноября, 04:48

Задержана управляющая пансионата «Долголетие» в Прикамье, в котором умерли люди

В Прикамье задержали управляющую пансионата «Долголетие», где умерли пенсионеры

7 ноября 2024, 04:39
Фото: видео пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю.

Задержана управляющая пансионата «Долголетие» в Прикамье, в котором умерли люди

Сейчас деятельность учреждения приостановлена, в нем нашли множество нарушений.

В Перми задержана управляющая пансионата для пенсионеров «Долголетие», находящегося в поселке Протасы Пермского района. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону предъявил ей обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По информации Properm.ru, речь идет о Татьяне Цыцевой.

Следствие установило, что с 1 июля по 4 октября текущего года в пансионате «Долголетие» в Пермском районе оказывались услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев. Ранее родственники погибших сообщили редакции Properm.ru, что после пребывания в «Долголетии» скончались мужчина и женщина. По словам потерпевших, именно Цыцева утверждала, что их ныне покойные родственники поступили в пансионат в тяжелом состоянии, и обвиняла их в ненадлежащем обращении с пенсионерами.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию. Проводится допрос свидетелей и потерпевших, назначены и проводятся судебные экспертизы. Сейчас Татьяна Цыцева задержана. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.

Вчера, 6 ноября, стало известно, что Пермский районный суд приостановил деятельность пансионата «Долголетие» в Протасах до ликвидации нарушений. Еще раньше выяснилось, что у учреждения не было лицензии и медицинских работников, хотя оно позиционировало себя как пансионат, способный оказывать медицинские услуги.

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#Происшествия#Пермь#Пенсионеры#Уголовное дело#Пансионат
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