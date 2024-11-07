В Прикамье задержали управляющую пансионата «Долголетие», где умерли пенсионеры

Posted 7 ноября, 04:39
Published 7 ноября, 04:39
Modified 7 ноября, 04:48
Updated 7 ноября, 04:48
В Перми задержана управляющая пансионата для пенсионеров «Долголетие», находящегося в поселке Протасы Пермского района. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону предъявил ей обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По информации Properm.ru, речь идет о Татьяне Цыцевой.
Следствие установило, что с 1 июля по 4 октября текущего года в пансионате «Долголетие» в Пермском районе оказывались услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев. Ранее родственники погибших сообщили редакции Properm.ru, что после пребывания в «Долголетии» скончались мужчина и женщина. По словам потерпевших, именно Цыцева утверждала, что их ныне покойные родственники поступили в пансионат в тяжелом состоянии, и обвиняла их в ненадлежащем обращении с пенсионерами.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию. Проводится допрос свидетелей и потерпевших, назначены и проводятся судебные экспертизы. Сейчас Татьяна Цыцева задержана. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.
Вчера, 6 ноября, стало известно, что Пермский районный суд приостановил деятельность пансионата «Долголетие» в Протасах до ликвидации нарушений. Еще раньше выяснилось, что у учреждения не было лицензии и медицинских работников, хотя оно позиционировало себя как пансионат, способный оказывать медицинские услуги.