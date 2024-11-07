В Прикамье задержали управляющую пансионата «Долголетие», где умерли пенсионеры

Следствие установило, что с 1 июля по 4 октября текущего года в пансионате «Долголетие» в Пермском районе оказывались услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев. Ранее родственники погибших сообщили редакции Properm.ru, что после пребывания в «Долголетии» скончались мужчина и женщина. По словам потерпевших, именно Цыцева утверждала, что их ныне покойные родственники поступили в пансионат в тяжелом состоянии, и обвиняла их в ненадлежащем обращении с пенсионерами.