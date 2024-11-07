В скандально прославившемся пансионате в Прикамье проживало более 60 пенсионеров

В краевом Минтруда просят жителей региона в случае необходимости размещать родственников в учреждениях, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Прикамья. Также завтра, 8 ноября, с 11:00 до 13:00 пройдет прямая линия по размещению граждан в социальных учреждениях и предоставлении им мер господдержки. Жители Прикамья смогут задать вопросы заместителю министра труда и социального развития региона Дмитрию Санникову. Для этого нужно позвонить по телефону: 8(342) 217-77-47. В Пермском крае работают телефоны горячей линии: 8-800-101-5-111 и 8-342-206-04-65 (по будням, обед с 12:00 до 12:30).