В скандально прославившемся пансионате в Прикамье проживало более 60 пенсионеров

Posted 7 ноября, 07:34
Published 7 ноября, 07:34
Modified 7 ноября, 07:49
Updated 7 ноября, 07:49
В частном пансионате «Долголетие» в поселке Протасы Пермского района находился 61 пожилой постоялец. Часть из них домой забрали родственники, остальных планируют разместить в госучреждениях социального обслуживания Прикамья, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социального развития.
Вчера, 6 ноября, суд постановил закрыть пансионат «Долголетие» из-за многочисленных нарушений. Информацию о размещении постояльцев в госучреждениях можно уточнить по телефону 8(342) 260-23-53 с 09:00 до 18:00.
В краевом Минтруда просят жителей региона в случае необходимости размещать родственников в учреждениях, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Прикамья. Также завтра, 8 ноября, с 11:00 до 13:00 пройдет прямая линия по размещению граждан в социальных учреждениях и предоставлении им мер господдержки. Жители Прикамья смогут задать вопросы заместителю министра труда и социального развития региона Дмитрию Санникову. Для этого нужно позвонить по телефону: 8(342) 217-77-47. В Пермском крае работают телефоны горячей линии: 8-800-101-5-111 и 8-342-206-04-65 (по будням, обед с 12:00 до 12:30).
На прошлой неделе, 29 октября, родственники рассказали о гибели пожилых мужчины и женщины сразу после пребывания в пансионате «Долголетие». Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Сегодня утром в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что задержали управляющую пансионата, сейчас суд избирает ей меру пресечения.