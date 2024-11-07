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Posted 7 ноября, 07:00

Published 7 ноября, 07:00

Modified 7 ноября, 07:02

Updated 7 ноября, 07:02

В Прикамье с начала 2024 года рождаемость сократилась на 4%

Жители Прикамья снова реже рожают и чаще умирают

7 ноября 2024, 07:00
Фото: ideogram.ai.

В Прикамье с начала 2024 года рождаемость сократилась на 4%

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Пермьстат
В регионе также снизилось число браков и разводов.

В период с января по август 2024 года в Пермском крае снизилось число родившихся и выросла число умерших. Такие данные публикует Пермьстат в регулярном отчете об основных экономических и социальных показателях региона, первой обращает внимание интернет-газета «Текст». В Прикамье фиксируется естественная убыль населения.

Помимо этого, снизилось и число зарегистрированных браков, и количество разводов. По статистике Комитета ЗАГС Пермского края, в Перми за 10 месяцев текущего года родились 9 тыс. 103 ребенка — это на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В целом по региону спад рождаемости составил 4% — с января по октябрь 2024 года в Прикамье зарегистрировано появление на свет 18 тыс. 318 детей.

За 10 месяцев в Перми скончались 11 тыс. 567 человек (+5% к аналогичному периоду прошлого года), а в Прикамье — 29 тыс. 52 человека (+6%). В октябре прошлого года Properm.ru писали, что ситуация с сокращением рождаемости наблюдается не первый год в Пермском крае.

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#Общество#Пермь#Пермьстат#Загс#Статистика#Демография#Рождаемость#Смертность
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