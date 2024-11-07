Жители Прикамья снова реже рожают и чаще умирают

Помимо этого, снизилось и число зарегистрированных браков, и количество разводов. По статистике Комитета ЗАГС Пермского края, в Перми за 10 месяцев текущего года родились 9 тыс. 103 ребенка — это на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В целом по региону спад рождаемости составил 4% — с января по октябрь 2024 года в Прикамье зарегистрировано появление на свет 18 тыс. 318 детей.