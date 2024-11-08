«Азот» увеличивает операционную эффективность

Модернизация стартует в трех основных цехах. В цехе нитрит-нитратных солей будет увеличена скорость растворения хлористого калия в растворе нитрата натрия. На производстве крепкой азотной кислоты пройдут работы для сокращения потерь при производстве готового раствора нитрата магния. В цехе слабой азотной кислоты будет снижена продолжительность простоев агрегатов в период остановочных ремонтов. Авторами всех проектов выступили сотрудники предприятия.