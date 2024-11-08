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Posted 8 ноября, 07:47

Published 8 ноября, 07:47

Modified 8 ноября, 07:49

Updated 8 ноября, 07:49

«Азот» увеличивает операционную эффективность

«Азот» увеличивает операционную эффективность

8 ноября 2024, 07:47
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“.
К реализации соответствующих проектов предприятие планирует подключить практикантов из учебных заведений социальных партнеров.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ приступил к реализации нескольких проектов, направленных на увеличение операционной эффективности.

Модернизация стартует в трех основных цехах. В цехе нитрит-нитратных солей будет увеличена скорость растворения хлористого калия в растворе нитрата натрия. На производстве крепкой азотной кислоты пройдут работы для сокращения потерь при производстве готового раствора нитрата магния. В цехе слабой азотной кислоты будет снижена продолжительность простоев агрегатов в период остановочных ремонтов. Авторами всех проектов выступили сотрудники предприятия.

С 2021 года в «Азоте» действует программа «Инициатива», направленная на повышение операционной эффективности. Свои предложения о том, как оптимизировать рабочий процесс, улучшить качество и скорость производства продукции может предложить любой сотрудник.

В 2024 году к реализации проектов, направленных на увеличение операционной эффективности, предприятие планирует подключить практикантов из учебных заведений социальных партнеров.

Екатерина Матвиенко, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по экономике и финансам:

— За три года в рамках программы «Инициатива» и реализации проектов по операционной эффективности в «Азоте» было завершено 68 проектов. Каждый рационализатор получает премию в соответствии с полученным экономическим эффектом от внедрения его проекта.
#Новости компаний
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