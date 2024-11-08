Блеск и нищета биомассы в фильме «Субстанция». Рецензия на покорителя Канн

Правда, визуал «Субстанции» — одна из тех вещей, которая искупает простоту сюжета. Не зря же над ним корпели аж двенадцать художников! Когда надо показать яркость, красоту и молодость, фильм это делает так, что залюбуешься. Слегка кислотный стиль работает отлично. И тем контрастнее выглядят омерзительные мутации и трансформации, что претерпевают тела героинь. Но не только тела, ведь отвратительного в этом фильме не просто много, а очень много. Даже простое поедание креветок здесь выглядит тошнотворно — оператор Бенджамин Кракун и режиссер (она же автор отмеченного в Каннах сценария) Корали Фаржа откровенно перебарщивают с крупными планами, нахально тыча зрителя как в прелести молодеющей героини Маргарет Куолли, так и в мерзости мутирующей героини Деми Мур.