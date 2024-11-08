Блеск и нищета биомассы в фильме «Субстанция». Рецензия на покорителя Канн

Posted 8 ноября, 07:04
Published 8 ноября, 07:04
Modified 8 ноября, 07:06
Updated 8 ноября, 07:06
В цифровой релиз вышел один из самых нашумевших и необычных фильмов этого года — «Субстанция» (18+). Шокирующее и немного пугающее кино, в котором героиня Деми Мур решается на опасный эксперимент по омоложению. Закачивается эта авантюра впечатляющим биохоррором. Настолько впечатляющим, что «Субстанция» получила приз в Каннах и неплохо выступила в прокате. Григорий Ноговицын рассказывает, как достоинства этого фильма мутируют в недостатки.
Придя в себя однажды вечером после беспокойных нескольких месяцев, Элизабет Спаркл (Деми Мур), оскароносная актриса в возрасте, бывшая ведущая популярной фитнес-программы, обнаружила себя превратившейся в кусок омерзительной активной биомассы, распластанной на Аллее звезд… Всё из-за Сью (Маргарет Куолли) — появившегося из тела Элизабет ее молодого коварного двойника. Точнее, из-за того, что Сью не выполняла условия применения загадочного препарата «Субстанция»…
К нему Элизабет прибегла, чтобы вернуть молодость. Ведь мерзкий телепродюсер Харви (Деннис Куйэд) (угадайте с одного раза, на кого так жирно намекает его имя) уволил увядающую актрису из фитнес-передачи и стал искать молодуху на ее место. Тут-то Элизабет и подвернулась «Субстанция», которую выдает неизвестная обезличенная организация. Если ей уколоться и забыться, то из исходного тела-матрицы вылезет (буквально!) более молодой, пышущий жаром, энергией и сексапильностью доппельгангер. Им и становится Сью для Элизабет.
Но у приема «Субстанции» строгие условия — активна может быть только одна версия. Раз в неделю старая и молодая женщины должны меняться местами. Иначе у них будут большие проблемы. Из-за того что Элизабет слишком увлекается наблюдением, как успешна и очаровательна Сью, ставшая ведущей в фитнес-программе Харви, а сама Сью, увлекшись такой жизнью, нарушает строгие правила, большие проблемы будут у обеих дам. Среди них всяческие кошмары, уродство, омерзительные мутации, кровь, кишки, сиськи по стенам и полу на глазах толпы людей (а потом и на лицах этих людей) и та самая активная биомасса с сознанием Элизабет.
«Субстанция» — одна из самых громких и необычных кинопремьер этого года. На Каннском фестивале фильм получил приз за лучший сценарий. Тем удивительнее, что вся история картины проста и прямолинейна, как медицинская игла. Оттого и очень предсказуема. Так что начало этого текста нельзя даже считать спойлером. С того момента, как оглашаются правила «Субстанции», даже куску биомассы становится понятно, что они будут нарушены и обе дамы начнут жестоко страдать. Физически страдать, ведь мотать их будет в диапазоне от боди-хоррора до био-хоррора. И все эти превращения ужасны для героинь и тошнотворны для зрителей.
Правда, визуал «Субстанции» — одна из тех вещей, которая искупает простоту сюжета. Не зря же над ним корпели аж двенадцать художников! Когда надо показать яркость, красоту и молодость, фильм это делает так, что залюбуешься. Слегка кислотный стиль работает отлично. И тем контрастнее выглядят омерзительные мутации и трансформации, что претерпевают тела героинь. Но не только тела, ведь отвратительного в этом фильме не просто много, а очень много. Даже простое поедание креветок здесь выглядит тошнотворно — оператор Бенджамин Кракун и режиссер (она же автор отмеченного в Каннах сценария) Корали Фаржа откровенно перебарщивают с крупными планами, нахально тыча зрителя как в прелести молодеющей героини Маргарет Куолли, так и в мерзости мутирующей героини Деми Мур.
Отличную игру актрис, решившихся на физически непростую и очень откровенную работу, часто требующую как обнажаться, так и носить тяжелый, пугающий грим, тоже можно назвать одной из причин успеха «Субстанции». Конечно, тут ярче проявляет себя Деми Мур, и имя известной актрисы (не испугавшейся порассуждать о таких темах, как стандарты красоты и потребительское отношение к женщинам в медиа, старение и молодость, (не)принятие своего тела и возраста) наверняка сработало только в пользу популярности фильма.
Безусловно, эти актуальные темы, на рассуждении о которых построен фильм, тоже важнейшая часть фестивального и коммерческого успеха «Субстанции». Темы эти так или иначе затрагивают всех — никто не хочет стареть, и все хотят оставаться молодыми и красивыми. Но какую цену можно за это заплатить, и готов ли человек принять последствия?
Но именно на этой теме и ее раскрытии «Субстанция» и поскальзывается. За великолепным визуалом и злободневными вопросами сложно разглядеть, что в своей почти притчевой нравоучительности фильм чрезмерно прямолинеен и груб. При этом он пытается выдержать баланс между фантастичностью происходящего и псевдонаучным его объяснением. Картине больше бы пошел уклон в сказку, и замена таинственной сыворотки на магический артефакт или зелье почти ничего не изменило бы.
Потому что если начинать задавать сюжету вопросы и искать в нем хоть какую-то логику, то смысл фильма ломается так же легко, как пораженный артрозом сустав. Кто создал «субстанцию» и почему даже не пытается следить за ее использованием? У двойника есть свое сознание или оно единое с оригиналом-матрицей? Почему ни у кого не вызывает вопросов появление новых людей из ниоткуда без документов?
На эти и многие другие вопросы сюжет ответа не дает. Вместо этого, из-за уже упомянутого перебора с крупными планами, зрителя буквально тычут во всякие мерзости. Причем без особой художественной нужды. Отвращение к чему в нас хотят пробудить — к молодости, старости, склизким продюсерам, поеданию креветок или курочки-гриль? Или ко всему сразу?
Яркий стиль «Субстанции» странным образом отсылает к 1980-м, но действие происходит в наши дни. Хотя перенести события в 1980-е можно было без проблем, изменив лишь пару деталей. Так были бы закрыты несколько логических дыр.
Но главная беда «Субстанции» в том, создатели фильма настолько упивались мутациями и лобовой моралью, что без нужды удлинили фильм почти на сорок минут. И когда уже весь посыл разжеван и выплюнут в рот, а самые шокирующие мерзости показаны, «Субстанция», вместо того чтобы закончиться на высокой ноте, идет дальше, еще больше плюясь моралью и без меры накручивая шок-контент. Омерзительное и отвратительное начинает утомлять и раздражать, и к финалу фильм окончательно теряет чувство меры. И это очень иронично, ведь именно из-за отсутствия чувства меры его героини и превратились в активную биомассу. Получается, авторы сами злоупотребили какой-то творческой субстанцией?