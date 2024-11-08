«Домклик»: Краткосрочная аренда в РФ упала в цене после пика туризма

Также небольшой, но все же рост цен в середине осени зафиксировали в Ростове-на-Дону, в Красноярске (на 4%) и в Калининграде (на 2%), где, по мнению экспертов, рынок пока проходит через этап формирования. В указанных городах тренды рынка не могут быть установлены из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях число бронирований увеличилось в разы).