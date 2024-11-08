«Домклик»: Краткосрочная аренда в РФ упала в цене после пика туризма

Posted 8 ноября, 08:23
Published 8 ноября, 08:23
Modified 8 ноября, 08:23
Updated 8 ноября, 08:23
Согласно данным аналитического центра, в сравнении с летними месяцами, когда в стране происходил традиционный пик туризма, стоимость аренды в российских городах уменьшилась примерно на 10%, пишет newsnn.ru.
Эта динамика связана с тем, что июль традиционно характеризуется пиком туристической активности, и собственники завышают цену предложения, что свойственно и для динамики за июль — октябрь 2024 года.
Рассмотрев квартальную динамику, в «Домклик» сообщили, что цены на краткосрочную аренду снизились, хотя подобная тенденция была отмечена не повсеместно. Так, в Краснодаре этой осенью рост цен продолжился (на 15% в сравнении с серединой лета). Аналитики «Домклик» объяснили этот факт продолжением на юге России бархатного сезона, притягивающего все новых туристов. Таким образом, спрос становится причиной для увеличения цен.
Также небольшой, но все же рост цен в середине осени зафиксировали в Ростове-на-Дону, в Красноярске (на 4%) и в Калининграде (на 2%), где, по мнению экспертов, рынок пока проходит через этап формирования. В указанных городах тренды рынка не могут быть установлены из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы на этих территориях число бронирований увеличилось в разы).
Среди наиболее востребованных направлений лидерами по частоте бронирований в России остаются российские мегаполисы: Санкт-Петербург, Москва и Казань, где, как известно, цены осенью упали (в столице — на 8%, в Северной столице и в Казани — на 20% и 28% соответственно).
«Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность», — заключил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он указал, что в середине лета, на пике спроса, стоимость краткосрочной аренды способна взлететь на 30%. Одновременно Алексей Лейпи подчеркнул, что посуточная аренда также растет перед Новым годом, причем рост может оказаться более значительным.
Ранее «Домклик» представил статистику других исследований о состоянии рынка краткосрочной аренды в России. Например, в открытом доступе появилось исследование о том, какие города РФ называют среди наиболее востребованных направлений у отдыхающих, а также комментарий о том, сколько придется заплатить за посуточную аренду.